Mike Pence: Regresemos la democracia a Venezuela ahora

noviembre 1, 2018 - 7:28 pm

Mike Pence, vicepresidente de Estados Unidos, indicó este jueves que EE UU continuará la presión en contra del gobierno del presidente Nicolás Maduro, y reiteró las sanciones realizadas por el asesor de seguridad norteamericano John Bolton.

“Hoy el presidente de Estados Unidos y el asesor John Bolton anunciaron nuevas sanciones contra la corrupción venezolana, iniciando con el sector del oro. EE UU está de lado del pueblo venezolano, que lucha debe luchar por comida, refugio y en contra del régimen despótico de Nicolás Maduro. ¡Que regrese la democracia a Venezuela ahora!”, dijo Pence en Twitter.

Bolton, que anunció las sanciones en el sector oro de Venezuela, reiteró las exigencias de libertad a los presos políticos, además de libres y justas.

El presidente Nicolás Maduro rechazó las sanciones y opinó que se debe entablar un proceso de diálogo entre el país y EE UU.

Today @POTUS & @AmbJohnBolton announced new sanctions against Venezuelan corruption, starting in the gold sector. The US continues to stand WITH the Venezuelan people who must fight for food & shelter – & AGAINST Maduro’s despotic regime. Restore democracy to #Venezuela now!

— Vice President Mike Pence (@VP) 1 de noviembre de 2018