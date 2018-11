Virus Mayaro síntomas y tratamiento para esta enfermedad

noviembre 15, 2018 - 3:46 pm

Un síndrome viral con efectos parecidos la Chikungunya afecta a los ciudadanos quienes aseguraron que entre fiebre superior a los 38°, mareo y dolor en las coyunturas pasan sus días

Este padecimiento es conocido como el virus Mayaro, que amenazó a Venezuela en el año 2010, pese a que no se ha confirmado actualmente se han presentado casos sospechosos. Además de las anteriores molestias los dolores articulares intensos y a veces incapacitantes, que puede producir esta enfermedad, persisten durante semanas o incluso meses, aunque finalmente acaban desapareciendo.

“¿A vos también te dio? Ando un virus por ahí” es la frase que más repiten, y es que algunos ya comienzan a padecer molestias similares, como el caso de Gladys Ochoa quien aseguró que comenzó por una fiebre que la hizo delirar, un dolor de cabeza atorrante y por si fuera poco un malestar estomacal que no la dejaba ni levantarse de la cama.

“Me dolía todo, no podía ni hablar, todo me da vueltas y estaba sudando mucho porque era demasiada la fiebre, después me comenzó un dolor feo en el estómago y fue hace días cuando ni agua había, me deshidrate horrible”, dijo Ochoa.

El especialista de la salud Albert González indicó que es urgente mantener la higiene personal completa y evitar a través de mosquiteros el contacto con los vectores de estos virus como lo es el Aedes Aegypti, ya que el dengue es otro proceso que se mantiene en auge.

“No hay casos confirmados, pero la sintomatología es parecida, tristemente no hay reactivos para identificar el virus. Se sabe que el primer brote fue en 1954 en Trinidad y Tobago y en 2001 en países se Suramérica. El virus emerge de la familia Togaviridae, sólo hay un caso mortal, porque el virus puede generar encefalitis, la muerte fue en México en el 2001”, asegura González.

Precaución para Mayaro y otros virus

Precisó que lo primero que deben hacer las personas es mantener el correcto tapado de envases en los que se almacene agua para evitar criaderos de diversos agentes y posteriormente hervirla para su ingesta.

“Para este hay que tomar antiinflamatorio no esteroideo y antipiréticos como acetaminofén, porque sí es cierto que los pacientes aseguran que no soportan las molestias, pero es la forma de poder sobrellevarla mientras el virus desaparece del cuerpo. Hay que evitar la exposición con el agente transmisor e incluso cada tres días aplicar gotas de cloro al agua almacenada para evitar el crecimiento de las larvas”, finalizó González.

Luis Fernando Herrera

Noticia al Día