Mato taxi en San Francisco: “Sabía que iba a tener éxito

noviembre 24, 2018 - 3:06 pm

“Me metí en la cabeza construir esa moto taxi y lo hice”

El señor Rubén Arévalo, de 60 años, es el feliz conductor de la moto taxi que probablemente usted vio por lo menos una vez en el municipio San Francisco. Alrededor de 12 años lleva conduciendo este ingenio que trajo de su natal Colombia y que atrapó a los zulianos.

En 1966 llegó a Maracaibo acompañado por su esposa y un hijo. En los años siguientes nacieron tres hijos más que sacó adelante reparando lavadoras. Después de 40 años, el negocio de las lavadoras no rindió más y es cuando en uno de sus viajes a Colombia pensó “voy a llevar esas moto taxis a Maracaibo porque allá no las hay y estoy seguro que tendrán éxito”, recordó el señor Arévalo, quien agrega que sus hijos le advirtieron del fracaso y que la policía no lo dejaría circular.

“Me metí en la cabeza construir esa moto taxi y lo hice”, expresó el señor Rubén, quien detalló que empezó con una bicicleta y la cajuela en la parte de atrás por más de un año. “Tuvo éxito, pero me dañe la espalda, estuve cuatro meses en Colombia operándome y recuperando para poder volver”, aseguró el padre de cuatro, quien volvió para gestionar una motocicleta que el gobernador del estado Zulia, para ese entonces, Manuel Rosales, le otorgó en el 2007.

“Inmediatamente comencé el proceso de construcción con un hermano. Más de un año nos tardamos, pero la terminamos y pude empezar a trabajar”, recordó emocionado el señor Arévalo, quien posteriormente recibió otra moto por parte del alcalde de Maracaibo, para esa fecha, Gian Carlo Di Martino.

Las moto taxi están diseñadas para trasladar a dos personas como pasajeros, cuentan con cinturón de seguridad, cornetas para música, extintor de fuego, techo y paredes de lona para el sol. Así como, luces delanteras y traseras, caucho de repuesto y espaldar para el chofer.

Arévalo vive en La Popular, cerca de Los Cactus en el municipio San Francisco. Día tras dí, sale a zonas aledañas para buscar pasajeros. “Los llevo por lo que me quieran dar, hasta gratis los he llevado, pero nunca los dejo”, comentó. “A la gente le gusta montarse en la moto, aquí busco a las nietas en el colegio y todos los niños se quieren montar. Hasta mujeres pariendo he llevado al hospital”, recuerda entre risas.

Fotos: Carlos Robertson

Noticia al Día