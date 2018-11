Más de 7 horas dura la operación a la piloto alemana Sophia Flörsc, de 17 años

noviembre 19, 2018 - 7:21 pm

La piloto alemana Sophia Florsch, de 17 años, hospitalizada el domingo tras un grave accidente en el Gran Premio de Macao de Fórmula 3, estaba todavía en la sala de operaciones el lunes tras siete horas en manos de los cirujanos, anunció un portavoz de las autoridades sanitarias de Macao.

La piloto sufre una fractura de la columna vertebral, según su escudería, Van Amersfoort Racing, y “entró en cirugía a las 10H00 de la mañana [hora local, 02H00 GMT] y la operación continúa”, indicó el portavoz.

A más de 200 kilómetros por hora iba Sophia Florsch

Las imágenes del accidente de Sophia Florsch dieron la vuelta al mundo. Cuando circulaba a 200 km/h y llegaba a la curva “Lisboa”, su Dallara Mercedes golpeó un monoplaza, se fue por encima de las vallas de seguridad y destrozó una cabina de fotógrafos, antes de caer sobre una zona donde se encontraban comisarios de pista.

Flörsch salió consciente de su vehículo, a pesar de la fuerza de la colisión, y tuiteó un mensaje tranquilizador horas más tarde. “Quiero comunicar a todos que estoy bien y que me operarán mañana por la mañana. Gracias por vuestros mensajes de apoyo”, dijo la alemana, debutante este verano en F3.

La piloto japonesa Sho Tsuboi, golpeada por Flörsch, fue llevada también consciente al hospital, así como dos fotógrafos y un comisario de pista, que tiene fracturada la mandíbula.

La Federación Internacional del Automóvil (FIA) “está movilizada para analizar lo que ha pasado. (…) Vamos a estudiar la situación y sacar las conclusiones necesarias”, dijo en Twitter el presidente de la institución, Jean Todt.

Frits van Amersfoort, jefe de la escudería Van Amersfoort Racing, dijo a la BBC que Flörsch circulaba a 276 km/h en el momento del impacto. “Fue casi un cohete, es increíble que sobreviviera. No he visto todos los accidentes en las carreras pero seguramente este fue uno de los peores que he visto”, añadió.

El Gran Premio de Macao, en el que intervenía Sophia Florsch este domingo, ha vivido tres accidentes mortales en los últimos años. En noviembre de 2017 falleció el motorista británico Daniel Hegarty y en 2012 el motociclista portugués Luis Carreira y el automovilista de Hong Kong Phillip Yau.

AFP