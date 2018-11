Mariangel Ruíz anunció que no conducirá el Miss Venezuela 2018

noviembre 18, 2018 - 11:58 am

Mariangel Ruíz, animadora y actriz venezolana, anunció este sábado que no animará el Miss Venezuela de este año.

Mediante su Instagram la presentadora detalló que durante 16 años Venevisión respaldó su carrera y que después de pensarlo, tomó la decisión.

“Este año decidí, después de pensarlo y repensarlo, no conducir el Miss Venezuela; ese escenario me brindó crecimiento, valiosos aprendizajes y retos. ¿Por qué lo decidí así? Porque hoy siento que me retan otros motivos”, escribió la venezolana.

La ex reina de belleza indicó que este año sintió que debía dejar su lugar a otros compañeros y que admirará su trabajo la noche del 13 de diciembre.

Ruiz, que condujo durante siete años el certamen de belleza en el que participó en el año 2002, informó que en 2019 comenzará un programa en la emisora Circuito Onda.

“Le tengo fe al trabajo innovador de la gente, a quedarme viviendo aquí en Venezuela, a comenzar de cero ideas de negocio, a emprender y ayudar como pueda a los que, como yo, andan en este mismo camin. Seguiré también trabajando para el público. Pronto comenzaré un programa oficialmente en radio”, contó.

El Nacional