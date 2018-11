Manuel Rosales le dice al Gobierno zuliano cómo solventar el problema de servicios públicos

noviembre 29, 2018 - 3:49 pm

“Tenemos un grupo de técnicos y especialistas que se los ponemos a la orden ad honorem, para que los asesoren”

El exgobernador del Zulia, Manuel Rosales, presentó, este jueves, varias propuestas al Gobierno regional para solventar el grave problema de servicios públicos en la entidad; entre ellos el agua, basura, gas y salud.

Desde la sede de Un Nuevo Tiempo (UNT), Rosales señaló: “Vamos a abordar con propuestas a estos gobernantes del Zulia, para que las envíen a sus jefes nacionales y así evitar que las navidades de los zulianos vuelvan a ser oscuras y tristes como el año pasado”.

“Me refiero a dos aspectos fundamentales: primero con el servicio de agua– los zulianos ya no quieren más informaciones falsas, sino soluciones concretas. Tenemos un grupo de técnicos y especialistas que se los ponemos a la orden ad honorem, para que los asesoren y concreten, no la solución, porque esta es a mediano y largo plazo por el abandono que ha tenido el sistema de Manuelote y Tulé, Machango, Sur del Lago y Machiques y La Villa de Perijá”, precisó el líder político.

Agua

En este sentido, recomendó al Ejecutivo regional e Hidrolago a contratar cuadrillas para que trabajen en el mantenimiento y control de Manuelote y Tulé, que, a su juicio, es un sistema diseñado para producir 12 mil litros de agua por segundo y actualmente solo genera 6 mil, de los cuales 2 mil se pierden por causa de tuberías rotas, perforaciones y tomas ilegales desde Tulé y Cerros de Cochino a Planta C. Asimismo, sugirió solicitar recursos al Gobierno nacional para reparar los tableros y bombas para una mejor producción y distribución.

El presidente de UNT manifestó también que la turbidez del vital líquido ha mejorado lentamente, ya que no se está haciendo el debido mantenimiento a Planta C. “Tienen que usar tres gandolas de sulfato de aluminio, para el procesamiento del agua en Planta C y solamente se está usando una”, detalló.

Además dijo: “El agua sucia o que no llega, la basura, las moscas, gusanos, malos olores, hospitales que no sirven, medicinas que no se encuentran o que son inalcanzables para la gente han generado una oleada de enfermedades en el Zulia y en Venezuela. Esto es un problema de gerencia, visión y especialistas; si no los tienen, nosotros se los préstamos”.

Basura y gas

¿Será que es muy costoso contratar cuadrillas de hombres y camiones para la recolección de la basura? Se pregunta así mismo Rosales. “El gas igual, contraten cuadrillas para el mantenimiento de todo el sistema de red de gas”, manifestaba mientras a la vez se volvía a preguntar ¿Será que no hay quien le hable duro a Pdvsa para que suministre el gas que la ciudad necesita?

Finalmente, indicó que en Venezuela había 80 plantas de llenado de gas y que hoy solo hay siete funcionando; 350 empresas de distribución de gas por bombona, de las cuales solo están operativas el 10%; una flota de más de 400 unidades, las cuales calificó de chatarra en la actualidad. “En razón de eso, hay que hacer un plan de emergencia, que Pdvsa suministre el gas, que se alquile una flota para la distribución y que se invierta adquisición de cilindros. Asignen también recursos especiales a los hospitales donde no hay nada”, concluyó el exgobernador.

Noticia al Día