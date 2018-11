Manchester City golea 6-0 al Shakhtar y se acerca a los octavos

noviembre 7, 2018 - 9:50 pm

El Manchester City roza la clasificación para los octavos de final de la Liga de Campeones gracias a la goleada conseguida este miércoles ante el Shakhtar Donetsk (6-0), con triplete del brasileño Gabriel Jesús.

El español David Silva (13, Gabriel Jesus, (24 y 72 de penal y 90+2), Raheem Sterling (48) y el argelino Riyad Mahrez (84) fueron los autores de los goles del campeón inglés, muy superior a los ucranianos.

El empate in extremis del Hoffenheim en Lyon (2-2) impide la clasificación matemática del City, que con 9 puntos lidera el grupo F, seguido por el Lyon con 6 y el Hoffenheim con 3.

“Volvimos a tener una actuación increíble. La forma en la que atacamos, cómo defendimos. El único problema es si creemos que es fácil, no lo es. Es una lástima no estar ya clasificados, pero estamos cerca”, destacó tras el partido el entrenador español del City Pep Guardiola.

El City, como era de prever, comenzó dominando el encuentro y rápidamente abrió el marcador, con un remate a bocajarro en el interior del área pequeña de David Silva, tras una jugada por la derecha del argelino Riyad Mahrez, que acabó con un centro para el centrocampista español, que sólo tuvo que empujar la pelota a la red (13).

Sin tiempo para la reacción, el Shakhtar se vio perjudicado por la actuación del árbitro húngaro Viktor Kassai, que señaló un penal en una caída de Raheed Sterling que las imágenes de televisión demostraron que no fue, ya que el delantero inglés golpeó al suelo al querer rematar y no fue derribado por ningún rival.

“Traté de picar el balón y no sé bien qué ocurrió. No noté contacto alguno. Rocé el balón. Mis disculpas al árbitro”, admitió el delantero inglés.

Penal inexistente

Guardiola también lo tuvo claro: “Vimos que no era penal. No nos gusta marcar así, pero Sterling no se dio cuenta. Quería picarla y golpeó el césped. Hay que ayudar a los árbitros, el partido es más rápido y los jugadores más habilidosos”.

Gabriel Jesus se encargó, pese a todo, de convertir la pena máxima y ampliar diferencias antes del descanso (24), aunque el City pudo llevar a la pausa con un marcador más abultado, ya que el propio delantero brasileño (31) y el portugués Bernardo Silva (44) dispusieron de sendas ocasiones claras para marcar.

El equipo ucraniano, que apenas se había acercado al arco defendido por el brasileño Ederson, sucumbió definitivamente al comienzo del segundo tiempo, cuando Sterling recibió a 40 metros del arco, eliminó por velocidad a dos defensas y superó a Andrei Pyatov con un remate pegado al palo (48).

Con el Shakhtar entregado, Gabriel Jesus anotó el segundo de su cuenta y el cuarto de su equipo transformando otro penal señalado por un derribo sobre David Silva (72).

Mahrez anotó el quinto con un remate cruzado en una contra a poco para el final (84) y Gabriel Jesus completó la goleada en el descuento (90+2).

AFP

