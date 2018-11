Maluma aclara que él no se retira de la música

noviembre 23, 2018 - 1:04 pm

Por medio de sus Instagram Stories el artista había dejado en shock a sus seguidores cuando anunció que tras finalizar su exitosa gira ‘F.A.M.E Tour’ alrededor del mundo se retiraría de los escenarios.

Sin embargo, sus palabras fueron malinterpretadas, pues a lo que se refería el paisa y que aclaró por medio de esta misma red social a sus más de 32 millones de seguidores es que solo se trata de un pequeño descanso para recuperarse luego de tanto trabajo.

“Necesito un poco de tiempo para mí, para Juan Luis, necesito pasear, meditar, hacer yoga, orar, incrementar mi espíritu; esta semana me enfocaré en mí, así lo haré y me voy a reportar poco por aquí, pero ya saben que no los olvido” fueron las palabras que hicieron confundir a más de uno.