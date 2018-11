Luis Vicente León: “No es verdad que el Gobierno se está tambaleando”

noviembre 19, 2018 - 10:34 am

Luis Vicente León, presidente de Datánalisis, expresó que mientras no haya un liderazgo político, no habrán cambios sustanciales en el país y destacó que no es verdad que el gobierno del presidente Nicolás Maduro, se esté “tambaleando”.

“La escasez más relevante y peligrosa para la población venezolana es la escasez de liderazgo político, que le permita articularse a su alrededor, tener dirección y estímulo a la acción y le devuelva la esperanza de que si se puede”, dijo el analista en su Twitter.

“No es verdad que el gobierno se está tambaleando ni que Maduro está boqueando. Y mientras mejor lo entiendas, más dispuesto a articularte y construir alternativas reales estarás. Crear la falsa expectativa de que todo cambiará por ósmosis o por Marines es una estupidez muy cara”, subrayó.

Catalogó como “patéticos” los ataques de los opositores ellos al decir que “Los intentos desesperados de “reconstrucción” de liderazgos políticos opositores basados en atacar a los otros opositores o en gritar más duro, tratando de generar de nuevo esperanzas falsas, sin poder real, ni articulacion alguna, serán lo que parecen: patéticas”.

A juicio de León, “valdrá mil veces más un esfuerzo de articulación institucional para buscar los mecanismos de consolidación de una nueva propuesta y liderazgo opositor que los shows individuales con los que algunos tratan desesperadamente de llamar la atención de una población que ni los mira”.

Simarium