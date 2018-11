Luis Florido: “Gobierno de España ha promovido mediaciones para solucionar la crisis política”

noviembre 7, 2018 - 9:31 am

El diputado Luis Florido, aseguró que el Gobierno de España ha promovido una “serie de mediaciones” para que se lleve a cabo una solución a la crisis que atraviesa Venezuela.

Sin embargo, Florido descartó apoyar al expresidente español, Jorge Luis Rodríguez Zapatero, luego de que se aprobara un voto de censura en su contra en la AN. “Nadie ha hablado que Zapatero sea mediador en el país”, dijo durante una entrevista con Shirley Vernagy por Circuito Onda La Superestación.

Respecto a los 53 votos a favor de declarar a Zapatero ‘persona non grata“, los 43 en contra de este veto, y la abstención de la diputada Delsa Solórzano, el exdirigente de Voluntad Popular (VP) aseveró que la oposición no debe seguir dividiéndose entre ellos mismos. Reconoció que no hay unidad en las filas opositoras, pero dijo que “la oposición va hacia un nuevo proceso de negociación y esto tiene que ser de la mano de la comunidad internacional”.

Reiteró que se debe resolver el conflicto político del país a través de “elecciones justas” y con un “Consejo Nacional Electoral (CNE) confiable”. “La transición en Venezuela comienza con el cambio en el CNE”, enfatizó.

El Pitazo