Los trabajadores de Google protestan contra el acoso sexual en la compañía

Sobre la mesa de trabajo de centenares de trabajadores de Google han aparecido esta mañana notas idénticas: “No estoy en mi puesto porque voy a marchar en solidaridad con otros trabajadores y con proveedores de Google para protestar contra el acoso sexual (…) Volveré luego”.

La medida forma parte de una protesta global que ha convocado a trabajadores y proveedores del gigante tecnológico como crítica contra la gestión de los casos de acoso sexual en la empresa, que ha provocado 48 despidos en los dos últimos años.

Los organizadores de Marcha de Google por un cambio real, el nombre en español de la iniciativa, confían en que protesten unos 1.500 empleados, según recoge The New York Times, distribuidos en las 78 de oficinas de la compañía en todo el mundo. Alphabet, la empresa paraguas de Google, cuenta con más de 88.000 empleados a tiempo completo.

La convocatoria establece que los paros de protesta se celebren exactamente a las 11.10 de la mañana, hora local de cada sede. Por ese motivo, la oficina más madrugadora ha sido la de Tokio. La iniciativa ha publicado en su cuenta de Twitter imágenes de las manifestaciones, con un seguimiento desigual, de Singapur, Haifa (Israel), Zúrich (Suiza), Berlín, Londres o Dublín. En Madrid, donde este jueves es festivo, no se va a celebrar la protesta, informan fuentes de la compañía.

La protesta tiene lugar una semana después de que el diario The New York Times publicara que la compañía había ocultado que Andy Rubin, el creador de Android, había sido acusado por una compañera con la que mantuvo una relación de haberla forzado a practicar sexo oral. Google dio crédito a los testimonios sobre el caso, pero no lo hizo público. Rubin dejó la compañía en octubre de 2014 entre halagos del director ejecutivo de Alphabet, Larry Page, y con una indemnización de 90 millones de dólares (unos 79 millones de euros).

