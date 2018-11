Los leones del Caracas toman desquite 7 por 1 de los Tigres de Aragua

noviembre 25, 2018 - 4:50 pm

Un racimo de seis carreras en el cierre del séptimo episodio rompió un empate a una rayita y acabó con un excelente dueño de pitcheo que protagonizaron Guillermo Moscoso y Matt Pearce, para que los Leones del Caracas vencieran a los Tigres de Aragua con marcador de 7 anotaciones por 1, en partido jugado en el estadio Universitario, de Caracas.

Los Leones del Caracas siguen en el cuarto lugar

José Rondón con un doble remolcador de dos carreras, y Harold Castro con un triple y dos anotadas, fueron los más productivos por los Leones del Caracas, que se mantienen en el cuarto lugar, con registro de 19 ganados y 18 caídas.

Los Tigres, por su parte, están sextos con récord de 16 ganados y 19 perdidos.

Carlos Piña (1-0) fue el lanzador ganador por los Leones del Caracas, quien en labor de un inning no peritió hits ni carreras, ni dio boletos y no sacó ponches. La derrota fue para Josh Tols (1-1), quien aceptó 3 rayitas y no sacó outs.

