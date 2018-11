Llega a Maracaibo el taller la virtud del fracaso para payasos

View this post on Instagram

Llega a MARACAIBO Este taller diseñado por Guillermo Otero @geomwave *Sábado 10 y Domingo 11 de Noviembre. • Enfocado en el CRECIMIENTO PERSONAL desde la perspectiva del payaso, donde vamos a aprender a reconocer nuestros fracasos, desde los más superficiales hasta los más profundos o desconocidos, y a UTILIZARLOS como una herramienta para avanzar. • El éxito del payaso se encuentra en su habilidad de fracasar, y de ser honesto con lo que siente y es. Un payaso triunfante y que todo le va bien, no da risa, porque simplemente el triunfo es irreal si se desconoce que para llegar a él, tuvimos que haber fracasado muchas veces. Lo facinante del payaso, es que NO TEME EN ESCONDER sus fracasos, no teme en cometer errores, y cuando lo hace, lo PROYECTA, lo engrandece, y sobre todo: lo disfruta. • Y de esto se trata este taller, en convertir lo que nos pasa en una proyección del placer, en proyectar tanto lo bueno como lo no tan bueno, y reírse de eso. En jugar con nuestras sombras, nuestros monstruos, lo que escondemos, o lo que nos da pena que nos vean; y nos demos cuenta que todas esas cosas forman parte de nuestra VIRTUD. • Serán dos días apasionantes, donde vamos a darnos el permiso de urgar dentro de nosotros la verdad de nuestras emociones, prejuicios, creencias, pareceres y pensamientos; desde una manera ALTAMENTE divertida, dinámica, sincera, con trabajo de equipo, conexión grupal, conexión con nuestro niño interior, y con muchos, muchos juegos. • ¿Cuántos fracasos escondemos y no nos dejan avanzar? ¿A cuántas cosas le tenemos miedo a mostrar, y la tenemos cargadas como un bulto pesado en la espalda? ¿Cuántas cosas anulamos de nosotros, para que el mundo no las vea, sin ni siquiera darnos el permiso de ver cómo usarla para nuestro beneficio? • Esas son las preguntas implícitas que se hace no solo un payaso, sino todos aquellos que se dedican a mostrar SIEMPRE UNA SONRISA y su respuesta es: • Yo juego con todo lo que surge dentro y fuera de mi, todo es utilizable. • Contacta: @Yosoycomovos 0414 0641734 Dirección: calle 69 entre avenidas 12 y 13 Quinta San Judas Tadeo. @NVDSistemasca #maracaibo #bienestar