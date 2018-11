Leocenis García propone olvido y perdón para militares que no hayan incurrido en violación de DDHH ni narcotráfico

noviembre 8, 2018 - 5:37 pm

“Se debe hacer elecciones primarias dentro de la oposición, para elegir un líder”

El periodista y empresario Leocenis García, durante una visita a Noticia al Día, manifestó algunas ideas dentro del contexto político y económico de Venezuela y la ruta que debe seguir la oposición en los próximos días.

García destacó que el dialogo, la negociación y el acuerdo con condiciones entre el chavismo y la oposición son la vía para que se dé un cambio político en el país. “Todo líder que llame a la violencia y al desconocimiento del otro no es un líder”, apuntó el fundador y coordinador nacional de Prociudadanos, tras ser consultado acerca de la postura de otros voceros de la oposición que deslegitiman al Gobierno nacional y sus instituciones.

Enfatizó que se debe hacer elecciones primarias dentro de la oposición, para elegir un líder que los represente y, una vez escogido, este deberá exigir unos comicios generales transparentes con la ayuda de la comunidad internacional.

Explicó que todos los actores adversos al chavismo, incluso los disidentes del mismo, como Miguel Rodríguez Torres, Luisa Ortega, Juan Barreto, entre otros, deben participar en ese proceso primario. “Estoy seguro que no todo el chavismo es malo y que muchos de ellos nos pueden ayudar a construir lo que puede ser la base de una nueva Venezuela.

Transición

“La comunidad internacional está esperando que Venezuela ponga la ruta para acompañarnos. Una vez que tengamos un líder único en la oposición, tiene que pedir lo que pide el país, un cambio de gobierno y unas elecciones transparentes”, precisó el líder político.

Asimismo, señaló: Las situaciones extraordinarias tienen soluciones extraordinarias. Venezuela vive una situación extraordinaria, por lo que amerita una solución extraordinaria. Maduro no va a salir a entregar el poder, pero el representante de la oposición, con el acompañamiento de Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea entre otros países, puede ser capaz de presionar internamente y darle garantías al sector militar. Si eso ocurre, aquí vamos a tener elecciones”.

Indicó que todos esos países deben a ayudar a construir un proceso electoral y garantías para quienes salen del poder. “Nadie debe ser perseguido en Venezuela, salvo que haya cometido delitos de violación de derechos humanos o narcotráfico. No puede pasar lo mismo del 11 de abril. Eso ayudará a que el sector militar apoye la transición. Propongo olvido y perdón para el sector militar que no haya incurrido en violación de derechos humanos ni narcotráfico”, dijo.

Propuesta de Gobierno

Para Leocenis García, quien también fue preso político, luego de las elecciones, se debe establecer un plan de gobierno urgente que contemple libertades económicas, respecto a la propiedad privada y defensa del capitalismo.

“Regularización de la economía, liberación del control cambiario, liberación de precios, respeto al privado, esquema de aranceles bajos y parejos, reducción del gasto público, subsidio directo a las familias venezolanas. Se trata de un paquete violento como se hizo en la Alemania occidental y permitió su desarrolló”, explicó el comunicador social.

Frente Amplio Venezuela Libre

El líder de Prociudadanos considera que el Frente Amplio Venezuela Libre (FAVL) es más de lo mismo en la política. “El único Frente Amplio que conozco es el país, lo otro son partidos de la MUD con otro nombre que venden el mismo modelo. Estamos en los barrios todos los días llevando este mensaje, porque los partidos están incapacitados en darle una solución al país, ya que se apartaron de las masas”.

Prociudadanos en las urnas electorales

Por otro lado, comentó que no tiene duda de que Prociudadanos hará gobierno en Venezuela: “El Gobierno intenta desconocernos como movimiento político, pero no puede desconocernos como realidad y no hay nadie ni nada que pueda con millones de jóvenes en la calle”, expresó.

Finalmente concluyó diciendo: “Es una vergüenza que unos guerrilleros entren al país y maten a unos militares venezolanos.

