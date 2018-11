¿Las van a dejar morir? Siamesas Pertuz cumplen dos meses en agonía

noviembre 15, 2018 - 4:51 pm

“Las enfermeras recogen efectivo entre ellas para darle a sus familiares pasajes para que vayan a otras instituciones a procesar exámenes médicos”

El 15 de septiembre de este año, nacieron en el municipio San Francisco las siamesas Ana Saray y Ana Ruth, adheridas desde el tórax hasta el ombligo. Para entonces, la madre de las pequeñas, Daniela Pertuz no tenía conocimiento de la condición de sus niñas hasta después del alumbrado, puesto que en el control prenatal nunca le informaron de la situación.

Las siamesas empezaron siendo tratadas en el Hospital Materno Infantil Doctor Rafael Belloso Chacín donde, según fuentes cercanas a las niñas, fueron “muy bien” atendidas. Sin embargo, necesitaban “mejor atención”. Es por ello, que fueron trasladadas hasta la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Universitario de Maracaibo, recinto donde permanecen hasta la actualidad.

Un mes después de su nacimiento, especialistas del S.A.H.U.M realizaron una rueda de prensa donde informaron que las bebés podían ser separadas, puesto que compartían diafragma, hígado y pericardio. “Se deben realizar otros exámenes pero hasta ahora, el diagnóstico es alentador”, dijo para entonces, Iris Rangel, jefe del Servicio de Neonatología del hospital.

En esa oportunidad, el doctor y director del hospital, Aulo Ortigoza, aseguró que la gobernación del estado Zulia y la Autoridad Única de Salud del estado, Omaira Prieto, habían asumido la responsabilidad total del caso, así como la ayuda a la madre de las niñas, quien, entre otras cosas, no tiene vivienda propia. “El Universitario tiene todas las condiciones para tener bajos sus cuidados un caso de siamesas”, en palabras del doctor Ortigoza.

A dos meses vida de las siamesas, su condición es estable, dentro de las complicaciones que presentan debido a su condición. Una fuente cercana a las bebés aseguró a Noticia al Día que las atenciones del personal del hospital han sido plenas. “Están pendientes de ellas y sacrifican sus honorarios para atenderlas porque la familia carece gravemente de dinero”, dijo.

Sin embargo, la fuente aclaró que una cosa es la experiencia y calidad de los especialistas del hospital “que brincan y saltan para conseguir donaciones, exámenes gratis y todo los que necesitan las siamesas”, y otra cosa son las condiciones del hospital que “no son aptas para atender un caso de siamesas”.

La fuente cercana a las niñas, que prefirió no ser identificada, detalló que las bebés se encuentran en un cuarto “sin aire acondicionado, con agua potable que lleva la familia, con medicinas y exámenes que debe pagar la familia o rogar para que se lo dejen gratis, pedir en fundaciones y sin efectivo para llevar los exámenes a otras instituciones, porque el Universitario desde hace mucho tiempo no cuenta con servicios indispensables como ambulancias o hematología completa” dijo.

Un médico residente le pidió a la familia que se llevaran a las bebés de allí, puesto que no reciben las atenciones que necesitan debido a su condición. “En varias oportunidades las bebés han tenido fiebre a altas horas de la madrugada y no hay doctores de guardia que las vengan a revisar”, aseveró.

Asimismo compartió que no reciben ninguna ayuda por parte de la gobernación. “Vienen a tomarle fotos a las bebés y salen diciendo que las están ayudando. Si no fuera por la trabajadora social que llama a otras instituciones y ruega por las colaboraciones de fundaciones o por médicos que atienden sin cobrar sus honorarios, las niñas no estuviesen vivas” sentenció.

Actualmente, las pequeñas presentan dificultad para ganar peso. “A dos meses de vida entre las dos pesan cinco kilos”, dijo la fuente, quien además denunció que la nutricionista les cambió la fórmula de leche por una que le llevan hecha al cuarto y que tiene sabor y consistencia dudosa. “Se alimentan escasamente de leche materna, ya que no agarran bien la teta. Solo comen esa leche que les traen y que sabe horrible” expresó.

La fuente compartió que en reiteradas ocasiones la madre de las pequeñas ha expresado su deseo de llevarse a las niñas a una clínica o donde tengan mejores cuidados. “En el Materno de San Francisco las atendían muy bien y las enviaron al Universitario donde, entre otras cosas, queda sumamente lejos de donde vive la familia”. La madre de las siamesas vive vía Palito Blanco y su familia hace “esfuerzo sobre humanos para visitarlas, llevarle a Daniela (mamá de las bebés) desayuno, almuerzo y cena y además salir a llevar exámenes a otras clínicas que en el Universitario no hay”, concluyó.

Noticia al Día