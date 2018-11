Las Not Mothers: conoce por qué estas mujeres no quieren ser madres

noviembre 26, 2018 - 9:00 pm

La maternidad es la faceta femenina en las que mayor presión ejercen las expectativas sociales sobre las mujer, es por esto que el movimiento NoMO (Not Mother) agrupa a todas las mujeres que no contemplan la maternidad.

A pesar de los estereotipos, las fieles a esta creencia se mantienen firmes, asegurando que ser mujer no significa ser mamá y tener un hijo no es una condición para realizarse como mujer.

NoMo abreviatura de las palabras en inglés Not Mother , es un término popularizado por la asociación británica Gateway Woman, que defiende los derechos de las mujeres y su libertad de ser o no madres, reclamando “en la absurda creencia de que una mujer debe dar a la luz al menos una vez en su vida”.

La fundadora de esta asociación Jody Day, autora del libro Rocking The Life Unexpected, conocido como “la biblia de las mujeres”, en donde Day ofrece un retrato detallado de la realidad a la que se exponen quienes no quieren tener descendencia y, que existen mujeres que no sienten deseo de ser madres y no deberían ser obligadas a tenerlos.

Objetivo de Gateway Woman

La principal finalidad de la organización es ayudar a otras mujeres NoMo. Jody Day se sustenta en su historia personal de insatisfacción y desesperanza, pero no todas las representantes de la Generación NoMo proceden de una odisea emocional. De hecho, las iniciativas de la asociación Gateway Women también se centran en ofrecer asistencia psicológica a estas mujeres, además que tratan de destacar la alegría de vivir con esa decisión.

Características de la generación NoMo: Preparación académica superior, nivel socio-económico medio-alto y alto, anhelo de independencia, control de su tiempo y espacio, grandes aspiraciones personales y profesionales, poco afecto por los niños, infertilidad, pareja que no quiere hijos, enfermedades crónicas, el no encontrar una pareja estable, desagrado por ser madre soltera y miedo a enfrentar problemas sociales y de educación.

Movimiento NoMO en Hollywood

La actriz Jennifer Aniston es una activista permanente en los derechos de las mujeres con criticas a los medios de comunicación por este tema, debido a que por más de 20 años la prensa amarillista presiona a la actriz enormemente para que sea madre: En la revista Allure a finales del 2014 ella dijo:”No me gusta como se me presiona, como se presiona a las mujeres cuando se insinúa que has fracasado porque no tienes hijos. No creo que sea justo”.

