Las mejores frases que nos dejó Stan Lee, el padre de los superhéroes

noviembre 13, 2018 - 9:40 am

Stan Lee, quien ha muerto a sus 95 años de edad este lunes 12 de noviembre, no sólo ha dejado como legado a muchos de los superhéroes y villanos de los cómics de Marvel con los que crecieron generaciones, sino también frases con los que será recordado para siempre.

Además de los cameos que realizó en las series y películas del Universo de Marvel, desde Hipertextual hemos recopilado las mejores frases de este gran escritor, guionista, productor, actor ocasional y, sobre todo, creador de los personajes más icónicos como Los 4 Fantásticos, Spider-Man, Capitán América, Hulk, la Viuda Negra, Iron Man, los X-Men, Nick Fury, entre muchos otros. Las citas de Lee resumen en gran medida su personalidad y actitud ante la vida.

“Un gran poder conlleva una gran responsabilidad” (la frase que el tío Ben pronunció a Peter Parker estuvo inspirada en el último discurso público del presidente Franklin D. Roosevelt, en 1945, dos días antes de morir).

“Soy un actor frustrado, así que voy a intentar derrotar a Alfred Hithcock en su número de cameos. Voy a romper su récord” (Lee realizó más de 40 cameos en las diversas series y películas de Marvel; Hitckcock se quedó con un total de 39 cameos en 53 de sus películas).

“Tener una idea es lo más fácil del mundo. Todo el mundo tiene ideas. Pero tienes que tomar esa idea y convertirla en algo a lo que la gente responderá, eso es difícil”.

“El único consejo que puedo dar es, si quieres ser escritor, escribe. Y lee mucho, lee todo lo que puedas”.

“No tengo inspiración. Sólo tengo ideas. Ideas y plazos”.

“Si estás interesado en lo que haces, ¡eso te hace seguir continuando!”.

“Solía ​​avergonzarme porque sólo era un escritor de cómics, mientras que otras personas construían puentes o pasaban carreras médicas. Y luego comencé a darme cuenta: el entretenimiento es una de las cosas más importantes en la vida de las personas. Sin ello, podrían irse al extremo profundo. Creo que si eres capaz de entretener a la gente, estás haciendo algo bueno”.

“Soy sólo alguien que intenta escribir cosas que entretienen a la gente. Y si puedo hacerlo de una manera que los haga preferir emular al tipo bueno que al malo, me hace feliz”.

“Siempre me imagino que no soy único, y algo que me complacerá, ojalá le complacerá a muchas otras personas que tienen los mismos gustos que yo”.

“La vida nunca está completamente sin sus desafíos”.

“Aquiles, sin su talón, hoy ni siquiera sabrías su nombre”.

“A todos nos gustaría tener superpoderes ya que a todos nos gustaría más de lo que podemos hacer”.

“Nunca pensé que Spider-Man se convertiría en el icono mundial que es hoy en día. Sólo esperaba que sus cómics se vendiesen bien y me hicieran mantener mi puesto de trabajo”.

“Todos necesitamos un ídolo, y a veces hay que buscarlo en la ficción”.

“¡Excelsior!”.

“Si Shakespeare y Miguel Ángel estuviesen vivos hoy en día, y si ellos decidiesen elaborar un cómic, Shakespeare podría escribir el guion y Miguel Ángel dibujarlo. ¿Alguien pondría en duda que esto no sería una forma de hacer arte?”.

“Resulta que ahora quieren hacer una película de mi vida y yo me pregunto, ‘¿Qué demonios estarán escribiendo en el guion? Nunca he sido arrestado, no he tomado drogas y sigo con la misma esposa desde hace 54 años… ¿Dónde está el interés?'”.

“No veo la necesidad de retirarme siempre y cuando me lo esté pasando bien”.

“Cada día hay un nuevo desarrollo … no hay límite para las cosas que están ocurriendo”.

Hipertextual