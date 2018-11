Las estrellas Gael García, Lucha Villa y Hugo del Carril nacieron un 30 de noviembre

noviembre 30, 2018 - 5:33 am

El mundo del espectáculo parece haber escogido un 30 de noviembre para el nacimiento de varias de sus estrellas más destacadas, así es como Hugo del Carril, Lucha Villa y Gael García, nacieron un día como hoy.

(Buenos Aires, 30 de noviembre de 1912 – Buenos Aires, 13 de agosto de 1989), más conocido como Hugo del Carril, fue un productor, director de cine, actor, guionista y cantante argentino.

Inició su carrera como actor y cantante de estribillos de tangos a los quince años y posteriormente formó el «Trío París» junto a Emilio Castaing y Martín Podestá. En los años treinta hizo dúo con un cantor amigo hasta la muerte de este años después, además de estudiar taquigrafía. En 1937 fue contratado para interpretar el tango Tiempos viejos en la película Los muchachos de antes no usaban gomina y entre 1938 y 1939 participó en Madreselva, La vida es un tango, Gente bien, El astro del tango y La vida de Carlos Gardel. En 1945 estrenó junto a Libertad Lamarque La cabalgata del circo, que contó con la participación de la futura primera dama Eva Duarte.

Durante el auge de Negrete, México volvió a parir una estrella. Luz Elena Ruiz Bejarano (Camargo, Chihuahua, 30 de noviembre de 1936) bautizada artísticamente como Lucha Villa, es actualmente una de las más destacadas cantantes en la historia del género ranchero, además de reconocida actriz tanto en cintas de corte campirano como del cine de autor de los sesenta, de gran golpe comercial en los ochenta y del «nuevo cine mexicano» en los noventa.

Otro mexicano que también nació un día como hoy fue Gael García Bernal (Guadalajara, 30 de noviembre de 1978), un actor, productor y director mexicano. Ganador del Globo de Oro por su actuación en la serie Mozart in the Jungle. Protagonizó películas en México, Estados Unidos, Argentina, España, Chile, Bolivia, Francia y Brasil, seis en total de su carrera, llegaron a ser nominadas al Premios Óscar.

Entre sus filmes más reconocidos se encuentran; Amores perros, Y tu mamá también, El crimen del padre Amaro, Vidas privadas, Diarios de motocicleta, Babel, Letters to Juliet, A Little Bit of Heaven y No, entre otras. Como director de cine, debutó en 2006 con el filme Déficit.

La biografía de Gael está incluida en la Enciclopedia Británica. La revista People en Español lo ha incluido en las listas de Artista mejor vestido, Soltero más deseado y Las 50 bellezas latinas. La revista para hombres GQ lo nombró uno de los Hombres del año en 2004, al lado del estadounidense Tom Cruise y el británico Jude Law.

Maidolis Ramones Servet

Fotos de archivo

Noticia al Día