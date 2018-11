Las Estrellas de Japón le ganan la serie a las Estrellas de las Grandes Ligas

noviembre 14, 2018 - 1:22 pm

Takuya Kai impulsó la carrera del gane en el octavo inning para darle a las Estrellas de Japón una victoria este miércoles por 6-5 sobre el equipo Estrellas de Grandes Ligas, con lo que el conjunto asiático tomó una insuperable ventaja de 4-1 en la serie de seis partidos de exhibición.

A falta de un partido las Estrellas de Japón no pueden perder la serie que está 4-1

Un doblete de Kai al jardín izquierdo ante un lanzamiento de Dan Otero produjo la carrera de Seiji Uebayashi, quien arrancó desde primera, para coronar la remontada de las Estrellas de Japón luego de ir abajo por cuatro anotaciones. El resultado garantizó la serie a favor de los japoneses con un encuentro restante.

“Ellos hicieron un gran trabajo al batearle a nuestros chicos y poner la pelota en juego”, declaró el mánager del seleccionado de Grandes Ligas, Don Mattingly. “Pegaron un buen número de batazos al lado opuesto y obtuvieron buenos hits. Ya saben, no hay manera de darle vueltas, ellos hicieron un buen trabajo”.

El seleccionado ligamayorista tomó ventaja de 5-1 por medio de un jonrón de dos carreras de Rhys Hoskins en la segunda entrada, y batazos productores del dominicano Juan Soto en la tercera, el boricua Yadier Molina en la cuarta y el también dominicano Carlos Santana en la sexta.

Pero Japón igualó la pizarra con cuatro carreras ante el lanzador mexicano Héctor Velázquez en el séptimo capítulo.

Kai remolcó una carrera con un sencillo al jardín derecho para acortar la distancia a 5-2.

Kazuki Tanaka luego pegó una roleta a Velázquez, quien en su intento por poner fuera a Kai en segunda base mandó su tiro al prado central, permitiendo a Uebayashi anotar con tranquilidad y poner el marcador 5-3.

El emergente Hotaka Yamakawa continuó con el castigo al mandar un doblete entre los jardines izquierdo y central, empatando el juego.

Yu Sato lanzó un octavo inning en blanco para apuntarse el triunfo, mientras que Yuki Matsui sacó los últimos tres outs en el noveno para registrar el salvamento.

Kazuma Okamoto hit a solo homer in the second off MLB starter Junior Guerra.

Otero cargó con la derrota. El último juego de la serie entre las Estrellas de Japón y las estrellas de las Grandes Ligas, se llevará a cabo este jueves en el Nagoya Dome.

AP