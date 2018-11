La venezolana asesinada en Perú ya había hecho un pedido desesperado por la salud de su esposo

noviembre 7, 2018 - 12:48 pm

Daimar Álvarez, la joven de nacionalidad venezolana asesinada en Perú por su pareja, Erick Hernández Ramos, quien era de Maracay estado Aragua, realizó semanas atrás una parrillada pro fondos para realizar varios exámenes médicos para el padre de sus hijos, quien venía sufriendo ataques de epilepsia y no habían logrado diagnosticar el mal que sufría.

“Hola, esta es una invitación para una parrillada que se llevará a cabo el día sábado a las 11: 00 a.m. en Av. Naciones Unidas 1430 (Barbería Barbaros) frente al gimnasio Naciones, el costo de la parrillada será de S/15.00”, señalaba el mensaje publicado en su cuenta de Facebook.

“El motivo es para recaudar fondos para realizarle una resonancia magnética y comprar varios medicamentos a Erick Hernández, Erick desde hace un par de semanas he estado enfermo presentando ataques de epilepsia, le hicieron un par de exámenes y aún no le dan un diagnóstico exacto del motivo de los ataques de epilepsia (algo que no había sufrido nunca), se necesitan hacer más exámenes y no contamos con mucho dinero, por eso hoy estamos pidiendo de su colaboración para que asista a la parrillada, coma rico y además ayude a una noble causa. Si no puedes asistir igual rueda esta cadena o aporta tu granito de arena, estarás ayudando a un venezolano a levantarse y seguir en la lucha de sus sueños y los de su familia”.

Erick Hernández Ramos mató a cuchilladas a su esposa Daimar Álvarez, a la hija de ambos de un año, y a su cuñado. El hecho fue durante la madrugada de este miércoles en Lima, Perú en la residencia donde vivían alquilados.

Luego de atacarlos, el hombre se lanzó del segundo piso de la residencia y acto seguido, se avalanzó delante de un carro. Murió al instante.

El sujeto además atacó a su hermana y a su sobrina, quienes se encuentran heridas.

Ojo de Perú