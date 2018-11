La historia de Louis Garthausen, “Cartouche” el malandro que atormentó a París

noviembre 27, 2018 - 6:48 am

Cartouche fue descuartizado un 27 de noviembre de 1721.

En la época de Cartouche, muerto ya Luis XIV, la corte se encontraba en torno al barrio del Palais Royal, sede del gobierno. A su alrededor se situaba la próspera burguesía comerciante, y en la periferia vivía el pueblo trabajador entre sórdidos tugurios, garitos y gentes sin empleo dispuestas a todo que encontraban refugio en escondrijos “en los cuales ningún cristiano se arriesgaría a entrar”. Había hambre, había miseria, había motines, había crímenes; pero aún no se soñaba con una revolución. Los más audaces se conformaban con salir en cuadrilla por las noches a atacar a transeúntes solitarios en los barrios elegantes.

Louis-Dominique Garthausen, apodado Cartouche, fue un famoso bandolero de ese París de comienzos del siglo XVIII, jefe de una de las bandas de la Corte de los Milagros durante la época de la Regencia. En solo 28 años logró labrarse una reputación como enemigo público número uno. Él mismo no era capaz de recordar a cuántos policías y soldados había matado, y como ladrón fue un “jefe de banda cínico, capaz de sacudir París —ese París del que era el terror y del cual se proclamaba rey— con una gran carcajada”. Pero, a pesar de sus fechorías, sus contemporáneos no podían evitar sentir admiración por él. Y es que Cartouche no despreciaba solamente a la policía, sino también al propio Regente, Felipe de Orleáns, un hombre que, con sus vicios, su gobierno corrupto y sus sucios negocios, era aborrecido por la mayoría del país.

Cartouche nació en octubre de 1693 en el barrio de La Courtille, rue Pont-aux-Choux. Fue el mayor de los hijos de un humilde tonelero y, al no poder su padre darle apenas educación, era analfabeto, como la mayoría de sus contemporáneos. Firmaba poniendo una cruz, pero sus modales fueron exquisitos, y su comportamiento abiertamente galante, incluso caballeresco con las damas

Su única escuela fueron las calles en las que jugaba con otros niños de su edad hasta que al cumplir los doce llegó el momento de comenzar a aprender los rudimentos del oficio de tonelero. Las condiciones laborales de los niños eran penosas, y Louis no se resignaba a la pérdida de su libertad; cada vez que podía se escapaba con sus amigos y juntos merodeaban por los lugares donde se agolpaban los espectadores para contemplar algún espectáculo callejero.

Un día provocaron un escándalo que causó las iras de comerciantes y burgueses. Los pequeños pícaros se dispersaron llevándose como botín algunas chucherías de las que se habían apoderado. Luis corrió tan veloz como le permitieron sus piernas hasta encontrarse fuera de las murallas, pero sabía que de nada serviría en realidad, porque había sido reconocido. Poco después los soldados se presentaban en casa de su padre e invitaban al tonelero a corregir severamente el comportamiento de su hijo.

