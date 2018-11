La historia de la monja falsa, María de la Visitación: Sentenciada un día como hoy por sus engaños

noviembre 7, 2018 - 6:23 am

María de la Visitación era una religiosa dominica del convento de Lisboa que alcanzó fama de santidad en vida en la época dorada de la mística, siglo XVI, tan venida a menos después. Tal era su fama que resultó tema común de conversaciones en aquella época, siendo conocida en Roma y valorada por eminencias de la iglesia. Según se creía tenía impresas las llagas de Cristo. Fray Luis de León el gran literato del siglo de oro, consideró oportuno incluso escribir una obra biográfica sobre la monja.

Había algo extraño en todo aquello que no se suele reseñar y es que una mística auténtica suele ser perseguida, como ocurrió con San Juan de la cruz, Santa Teresa o San Juan Bautista de la Concepción, aunque normalmente el motivo de fondo es que se oponían órdenes religiosas al suponer afectados sus intereses terrenos por la acción de estos santos reformadores. No era el caso de la monja de Lisboa y quizá por eso hubo unanimidad en su favor hasta que… se pronunció sobre la legitimidad de la casa de Braganza para la monarquía lusitana, que estaba entonces desterrada en Londres al amparo de la mortal enemiga de Felipe II, la reina Isabel. Entonces comenzó el principio del fin para la monja de Lisboa, a manos del instrumento de la época que era la tan familiar inquisición.

No abundaremos en lugares comunes como decir lo malos que eran el rey español o la inquisición. Pero sí destacar puntos no tenidos en cuenta hasta ahora:

– Fray Luis de León escribió su biografía no como fruto de una fascinación, sino por su deseo de presentar una santidad contemporánea, porque entonces como hoy se creía que los santos eran cosa del pasado. Más que una biografía era un tratado de enseñanza moral y mística que ilustraba entre otros con pasajes biográficos de la que era considerada santa por todos, María de la Visitación; ella le servía como un recurso didáctico para enseñar que la santidad es actual, y la monja era presentada como una santa de “hoy”.

– Es muy posible que la monja no fuera totalmente falsaria, de hecho tuvo unos inicios muy devotos siguiendo el modelo de las grandes santas del desposorio místico con Jesús, como santa Angela de Foligno. Si bien durante la causa ante la inquisición se evidenció que las llagas supuestas estaban pintadas al desaparecer una vez sumergidas en agua y jabón, no es plausible que tanta gente que la visitó y la inspeccionó durante los años anteriores no pudiera darse cuenta de una burda falsificación, que además no incluía heridas incisas. ¿Cómo podía nadie creer en esos años anteriores en las llagas, no habiendo siquiera una mínima perforación o escariación de la piel? Eran ingenuos pero no tanto, que al fin y al cabo el ser humano lleva los mismos genes que santo Tomás. Lo más probable es que en cierto momento las señales de la acción divina se hubieran detenido y que a partir de ahí comenzara la falsificación para no contrariar la descomunal fama que se había producido en toda la catolicidad.

– La monja se salvó por poco de la hoguera, fue condenada a duras penitencias y finalmente fue perdonada porque lo llevó todo con total paciencia.

– Peor aún, aquel hecho fue usado en adelante en la enseñanza espiritual para católicos devotos y jerarquías diversas, como paradigma de la precaución que había que tener con estos hechos. Este paradigma ha llegado hasta nuestros días y se concreta en la decidida cuarentena que se opone a todo místico, aunque eventualmente en algún caso como en el del padre Pío se impone la verdad. Pero sigue en pie el martirio eclesial del místico, que es la otra cara de la moneda del paradigma de precaución.

Así, aquel caso y algunos más, en adelante, fundamentaron el rechazo a los místicos; las jerarquías y los católicos conspicuos devotos no querían ya más “hacer el ridículo”, sin tener en cuenta que los profetas siempre llegan de manos de Dios y que los hay falsos naturalmente, pero que los hay de santidad interrupta y también fieles, pero es igual, los ponen a todos en el mismo saco.

Todavía hace pocos días, este redactor leía texto del apologeta de un santo por miembro de su propia orden, que rememoraba el episodio crédulo de fray Luis de León, como escarmiento preventivo para no hacer caso de los fenómenos extraordinarios. Además los santos místicos del siglo XVI, reformadores de órdenes, se referían a que los fenómenos místicos no debían buscarse en sí mismos y que no avalaban per se una santidad. De ahí se tomó el rábano por las hojas y se propuso durante estos cuatrocientos años como parte de un modelo de santidad “escarmentado”, hacer caso omiso de los fenómenos y mucho más de sus portadores. Eso incluyó desde luego los fenómenos que después tendrían lugar con las apariciones marianas. Y se construyó la “persecución virtuosa”. Así se forjó la espiritualidad sacrificial, sin manifestación, dado que ésta sería superflua para la santidad y eso vendría avalado por las precauciones recomendadas por los mismos místicos. Y de la espiritualidad sacrificial emergió ya en el siglo XX, el militantismo como eje del ser y función de la iglesia, dedicado a luchar contra los enemigos sociales de la fe. A partir de ahí, siempre con la evitación de la manifestación desde el Cielo que no fuera la absolutamente interior y personal o la de la mística obediencial, la iglesia se hizo presidir por la racionalidad, eso sí pastoral. Luego ese militantismo que fuera característico de los inicios del siglo XX y que daría lugar a la acción social de la iglesia, evitando toda enseñanza “externa” por el Cielo, conduciría al mimetismo con el mundo, a los hechos de armas, a la evacuación de lo sagrado y a la construcción de nuevas agrupaciones -ya que no órdenes con fundadores designados por el Cielo- que seguían con el esquema militante, sacrificial, de tortura pelagiana para sus integrantes. Agrupaciones que desde luego mantienen y exhiben el viejo estupendismo antimístico, aunque se proclamen ser fruto de la renovación eclesial.

El episodio de la Monja de Lisboa, a parte de su dimensión religiosa,

se inscribe también en un clima de tensión política entre Por-

tugal y España en el período en el que la reciente unión de las dos

monarquías ibéricas bajo el poder del rey español Felipe II (Felipe

I de Portugal) aún parecía inestable, lo que alentaba ciertas esperanzas

independentistas que seguían vivas en algunos sectores de la sociedad

lusa. Felipe II, por su lado, estaba interesado en alejar esta

amenaza y reforzar su derecho de sucesión al trono del país vecino.

Según Richard L. Kagan, la historia de la monja lisboeta con falsos

estigmas puede servir de ejemplo de la relación entre la profecía y la

política en la España del siglo XVI, ya que “Sor María también tuvo

intereses más mundanos: tras la anexión de Portugal por Felipe II en

1582, se erigió en defensora del pretendiente portugués en el exilio,

don Antonio [Prior de Crato]” [Kagan, 2005: 23].

La inspiración para comentar la historia de la Monja de Portugal

en el presente artículo la ha constituido un manuscrito español

que pertenece a la “colección berlinesa”, procedente de la antigua

que una gran parte de los manuscritos que abarca está al margen de

las investigaciones llevadas por estudiosos que se adentran en temas

relacionados con lo hispánico. Dada la enorme diversidad de carácter

y temática de los manuscritos que forman parte de la colección, ésta

puede ofrecer numerosas fuentes útiles para investigaciones de diferentes

perfiles, entre otros el histórico, permitiendo evocar episodios

pluridimensionales y en ciertos aspectos aún apasionantes de la historia

peninsular, como es el

[Robres Lluch, 1947: 188] y el fervor con el que Fray Luis de Granada

intervino en el episodio, dando crédito a las maravillas de la

priora y convirtiéndose en su apologista. El primer hecho hizo que las

noticias sobre la Monja de Lisboa traspasaran las fronteras del territorio

peninsular: llegaron al papa Gregorio XIII y a varios rincones

de Europa, alcanzando una resonancia universal. En cuanto al segundo,

es importante subrayar que Fray Luis de Granada había conocido

a Sor María durante las dos décadas antecedentes al momento de la

manifestación de los estigmas, siendo, a la vez, su director espiritual

o confesor4

. Por orden de sus superiores, elaboró la Historia de Sor

María de la Visitación, obra que, sin embargo, quedó inédita en su

vida5

, dado el descubrimiento del engaño por la Inquisición. Además,

en el clima de agitación que acompañó a la revelación de la verdad

sobre la monja, “[…] Fray Luis de Granada escribió con toda urgencia

su famoso «Sermón de las caídas públicas» para atajar el desaliento

y el escándalo de los débiles” [Huerga, 1959b: 52] con numerosas

alusiones al suceso de Sor María. No obstante, su actuación favorable

en torno a la historia de la monja ensombreció la última etapa de la

vida del religioso y, aunque “la superchería no afectó a su doctrina, sí

afectó a su salud, harto quebrantada, de aquel octogenario, casi ciego

de muchos años antes” [Huerga, 1959a: 353], que murió poco después

de la condenación de la priora de la Anunciada [Robres Lluch,

1947: 211]. Ramón Robres Lluch explica el papel de Fray Luis en el

asunto de la monja lisboeta subrayando que

Él fue el inocente portador de la fama de aquella religiosa […], encomiándola

entre prelados y reyes, y enviando a Roma el informe de tales

4 Según Ramón Robres Lluch, Fray Luis de Granada conoció a Sor María

poco después del ingreso de la joven en el convento de la Anunciada, aproximadamente

en 1565 ó 1564. No obstante, “[…] no interviene Fray Luis de Granada

como confesor de la misma [sor María de la Visitación] durante la superchería”

[Robres Lluch, 1947: 205, nota 3]. 5 Granada, Fray Luis de (1962), Historia de Sor María de la Visitación

y Sermón de las Caídas Públicas, Jan Flors, Barcelona. Un amplio comentario

explicativo y valorativo de la obra lo ofrece Huerga, 1959: 333-356.

virtudes y maravillas. […] Fue un error colectivo. El pueblo cristiano

dio crédito a la monja, en gran parte, por el testimonio de Fray Luis;

y éste, a su vez, […] se confirmó en tal creencia por el común y errado

parecer de los demás [Robres Lluch, 1947: 206].

Hubo otros eclesiásticos, entre ellos de muy alto rango y autoridad

como Sixto Fabri, el General de los dominicos, o el cardenal Alberto,

Archiduque de Austria, Virrey de Portugal y sobrino de Felipe

II, que confiaron en el carácter sobrenatural de las experiencias de Sor

María. De la positiva impresión del Papado acerca de la estigmatizada

portuguesa informó, entre otros, el Conde de Olivares, embajador real

en Roma. El entusiasmo común en varios sectores y círculos sociales

se manifestó en forma de peregrinaciones a Lisboa y solicitudes

por escrito dirigidas a la monja por una plegaria o reliquia personal

[Huerga, 1959b: 26-27].

Si se trata de la actitud de Felipe II en esta etapa de la historia de

la dominica lisboeta, su mejor expresión parece ser el hecho de que la

Gran Armada, antes de iniciar la expedición en junio de 1588 partiendo

desde Lisboa, recibiera la bendición de Sor María que así cumplió

con la voluntad del monarca. Según Álvaro Huerga, este acto, convertido

en una solemne celebración que duró unas horas, constituye

una convincente prueba de que en aquel momento la monja todavía

no estaba envuelta en asuntos políticos, gozando de respeto y plena

confianza de la monarquía [Huerga, 1959b: 63]. Ian MacInnes, por

su parte, señala que la priora ya a partir de 1582 simpatizaba con la

corriente nacionalista lusa, aunque de una manera no muy abierta,

ganando, al mismo tiempo, mucha popularidad entre la aristocracia

española [MacInnes, 2000: 383].

La derrota de la Invencible revivió el espíritu independentista en

la sociedad portuguesa. Por aquel entonces el pretendiente nacional

a la corona de Portugal, don Antonio, nieto del rey portugués Manuel

I el Afortunado (1495-1521), aunque con orígenes familiares

de dudosa legitimidad, buscaba apoyo a su causa en Inglaterra. Tras

la crisis dinástica de los Avis, abierta con la muerte prematura y sin

sucesión de Sebastián I en la batalla de Alcazarquivir en Marruecos

(1578), don Antonio intentó reclamar sus derechos al trono portugués.

Su candidatura logró convencer a los portugueses que se oponían a la

idea de aceptar la dominación castellana: al pueblo y al clero inferior.

Las clases altas se inclinaron hacia Felipe II viendo en el poderoso vecino

ibérico una esperanza para un futuro más próspero para el reino

de Portugal, hundido en un profundo marasmo y desalentado con el

desastre de la expedición marroquí, percibida, generalmente, no sólo

como una grave derrota militar, sino también como una tragedia nacional.

En 1580 don Antonio se hizo proclamar rey de Portugal, pero

ante el fracaso del movimiento popular en su defensa, se vio obligado

a refugiarse en el extranjero, primero en Francia y después en Inglaterra.

El catastrófico final de la Armada le dio la oportunidad de volver

a las tierras lusas con los aliados ingleses, ávidos de aprovechar el

debilitamiento de la flota española y la figura de don Antonio para sus

fines políticos, esperando que su presencia provocara una rebelión

portuguesa contra el poder de Felipe II. No obstante, todos los objetivos

de la expedición militar fallaron, y don Antonio pasó los últimos

años de su vida en el exilio. En 1640, más de cuatro décadas después

de su muerte, los portugueses llegaron a independizarse políticamente

de España, restaurando la monarquía con João IV en el trono, el primer

representante de la nueva dinastía de Braganza6

.

Volviendo a los esfuerzos de don Antonio, aunque éstos resultaron

infructíferos, demostraron que ciertos sectores de la sociedad portuguesa

optaban por una solución doméstica del problema de sucesión.

Entre los que se pronunciaban en contra de la soberanía castellana

había muchos religiosos, lo que tal vez se relacionara con el hecho de

que don Antonio formara parte de la Orden de San Juan de Jerusalén,

con el título de Prior de Crato. Entre los dominicos lisboetas también

debían de notarse posturas independentistas, pues durante su visita

a Portugal en 1587 Sixto Fabri “consideró necesario advertir a los

miembros [de la orden] que no reclamaran la pretensión de Felipe

a Portugal” [MacInnes, 2000: 383]. Un año después, en un ambiente

agitado por la derrota de la Armada española, Sor María empezó a ha6

Para el contexto histórico, véase Oliveira Marques, 1987: 287-294.

blar más abiertamente en pro de don Antonio, atreviéndose incluso

a decir que

«El reino de Portugal no pertenece a Felipe II, rey de España, sino a la

familia de Braganza. Si el rey de España no restituye el trono que injustamente

ha usurpado, Dios le castigará severamente.» Además, Sor María

se presentó como la encarnación viviente de Portugal, simbolizando

con sus heridas los sufrimientos de esta nación bajo el yugo español

[Kagan, 2005: 23].

Algunos sostenían que los estigmas en el cuerpo de la monja podrían

ser interpretados como las cinco llagas del Salvador del escudo

nacional de Portugal. En las intervenciones de Sor María tampoco

faltaban elementos del sebastianismo, movimiento místico-secular

que animaba al pueblo portugués haciéndole creer en la vuelta del

desaparecido rey Sebastián, milagrosamente salvado de la batalla de

Alcazarquivir. Portugal, sometido al poder extranjero, necesitaba una

esperanza de un futuro mejor, que le trajera independencia y prosperidad

a la nación lusa, así que era un terreno propicio para el desarrollo

de tales ideas que calentaban las mentes y los corazones de los

portugueses.

Estas señales inquietantes para la consolidación de la dominación

castellana en Portugal no pudieron pasar desapercibidas por Felipe II.

El 9 de agosto de 1588 se inició el proceso inquisitorial de la priora

de la Anunciada que, sin embargo, tuvo un carácter estrictamente religioso.

Este hábil procedimiento diplomático por parte de la monarquía

española, interesada en reprimir toda manifestación de resistencia

a Felipe II, le permitió desviar la atención pública de los aspectos

de cariz político del suceso de la Monja de Lisboa.

Las sospechas de la falsedad de los estigmas de Sor María habían

surgido algún tiempo antes, pero quedaron desvanecidas, gracias

a los testimonios de Fray Luis de Granada y Sixto Fabri. Ahora las

dudas y acusaciones que repetían las monjas del convento lisboeta

de la Anunciada llevaron a la priora ante el Tribunal del Santo Oficio.

Durante la investigación, tras la primera etapa de negación, Sor

María, ante las pruebas que hicieron evidente el engaño, confesó su

culpa: todos los milagros eran falsos y fingidos. Según la sentencia

dictada en diciembre de ese mismo año, la monja, junto a otras penas

impuestas, fue condenada a destierro perpetuo en Brasil. No obstante,

el lugar definitivo de su exilio resultó ser un convento provincial en

Abrantes, bastante alejado de Lisboa. Ramón Robres Lluch resume

los últimos años de la vida de Sor María en las siguientes palabras:

Con humildad digna de sus primeros años, Sor María de la Visitación

volvió al buen camino, cumpliendo con fervor las duras penitencias.

Recluida en el Monasterio de Abrantes, no sólo reparó su conducta, sino

que logró morir en opinión de verdadera santa [Robres Lluch, 1947:

199].

Los estudiosos contemporáneos han abordado la historia de Sor

María desde diversos ángulos interpretativos, enfocando, a la vez, su

inclinación hacia la política. Álvaro Huerga tiende a interpretar la

adhesión de la Monja de Lisboa al movimiento nacional como un

intento de asegurarse una salida triunfante bajo el temor de que se

descubrieran sus imposturas. Por otro lado, tampoco excluye la posibilidad

de que la religiosa aceptara el papel de profetisa y libertadora

que le fue impuesto por sus compatriotas rebeldes, o que se lo propusiera

ella misma [Huerga, 1959b: 43-44]. Beltrán de Heredia centra

nuestra atención en otros casos de visionarios y pseudoprofetas ibéricos,

que en el mismo período pretendían influir en el gobierno del

reino español con sus predicciones apocalípticas, indicando ciertas

relaciones de algunos de ellos con la “Beata de Lisboa” [Beltrán de

Heredia, 1972: 335-405]. De entre tales figuras, Richard L. Kagan

escoge a Miguel de Piedrola Beamonte, un soldado-profeta, y a Lucrecia

de León, una joven relacionada con la corte de Felipe II, que en

sus sueños de carácter profético veía un fin desastroso para el imperio

español (predijo la destrucción de la Gran Armada un año antes de

que ésta ocurriera) para situar a su lado a Sor María de la Visitación.

Así el investigador da tres ejemplos en que la profecía y la política se

entretejen en un ambiente general lleno de tensiones, profecías milenaristas,

críticas y conspiraciones en contra de la política del monarca

español [Kagan, 1991: 105-124]. Ian MacInnes revela otro aspecto

286 Anna Rzepka

de la participación de la priora de la Anunciada en asuntos políticos,

subrayando que “[…] las santas mujeres eran un importante elemento

de propaganda política en el mundo post-tridentino”7

. Refiriéndose al

asunto de sor María, el estudioso añade:

La política se convertía en una parte cada vez más importante del discurso

religioso en el último cuartel del siglo XVI y la situación de las santas

mujeres dependía en parte de su utilidad para los objetivos tanto religiosos

como políticos de la Contrarreforma. Sor María y la bendición de la

Armada son un buen ejemplo de ello. […] Al pedir a Sor María la bendición

de la flota de invasión, las autoridades querían una autenticación

pública de las ambiciones imperiales españolas. Su elección era obvia

por su fama y santidad. […]

De hecho, las reivindicaciones políticas de las mujeres como Sor María

caracterizan el ambiente de finales del siglo XVI. Ellas no fueron acusadas

y condenadas simplemente debido a que entraron en la política. […]

Es cierto que los contemporáneos de Sor María hablaron de su desgracia

en el contexto de las peligrosas declaraciones políticas, pero lo hicieron

después de los hechos. En realidad, Sor María era bien conocida por

sus simpatías políticas, no obstante su reputación siguió creciendo en

los círculos aristocráticos españoles. No fue sino en la prolongada crisis

de la opinión pública después de la derrota de la Armada cuando su

voz subversiva atrajo mucha atención. En ese momento lo que la hizo

muy atractiva para las autoridades, su fama, se convirtió en su mayor

responsabilid