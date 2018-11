La Federación de Gimnasia se niega a acatar la orden del Comité Olímpico de Estados Unidos

noviembre 21, 2018 - 6:09 pm

La Federación de Gimnasia de Estados Unidos se negó a entregar su licencia oficial como le había pedido el Comité Olímpico de Estados Unidos (USOC) después del escándalo de abusos sexuales del exmédico Larry Nassar, anunció este miércoles el organismo, que aún lucha por desmantelar USA Gymnastics.

La Federación de Gimnasia dice que no se va

“En un correo recibido el lunes, los dirigentes de la Federación de Gimnasia indican que han decidido no abandonar su status de federación nacional reconocida por la USOC”, explicó la directora general del USOC Sarah Hirshland.

“Nos han enviado una serie de preguntas sobre este procedimiento. También, vamos a trabajar con USA Gymnastics para responder a sus cuestiones y, al mismo tiempo, vamos a pasar inmediatamente a la siguiente etapa del proceso”, añadió.

El proceso de la retirada de la credencial, anunciado el 5 de noviembre, va a continuar con la nominación de un panel de tres personas encargadas de hacer una recomendación sobre el futuro de la organización.

“No hay un calendario definido por nuestro reglamento, no sé cuánto tiempo tomará, al menos unas semanas o incluso algunos meses”, explicó Hirshland en una carta abierta enviada a los miembros de USA Gymnastics.

“Como he dicho anteriormente, en la situación en la que nos encontramos no hay una solución perfecta. Intentar disolver USA Gymnastics no es una decisión que hayamos tomado a la ligera pero seguimos creyendo que es la decisión correcta”, agregó.

La Federación de Gimnasia ha estado en el centro de la polémica desde hace varios meses tras el escándalo sexual del exdoctor del equipo Larry Nassar, quien agredió a cientos de atletas durante las últimas décadas.

Las víctimas del médico habían lamentado que los dirigentes de la federación no habían tenido en cuenta sus testimonios ni habían hecho nada para defenderlas de los ataques de Nassar.

Éste fue condenado a principios de año a cadena perpetua tras haber agredido a al menos 265 víctimas, entre ellas a la campeona mundial y olímpica Simone Biles, siendo la mayoría menores.

Desde el comienzo de este escándalo, uno de los más graves de la historia del deporte norteamericano y mundial, USA Gymnastics no tiene presidente y su directora interina Mary Bono, nombrada el 12 de octubre, dimitió apenas cuatro días después tras las críticas de Biles y la también campeona Alexandra Raisman.

Bono había sustituido a Kerry Perry, en la Federación de Gimnasia, quien también dejó el cargo apenas nueve meses después de ser nombrada por las críticas recibidas por el USOC.

