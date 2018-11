La ex Miss Universo Lupita Jones denuncia que la amenazan de muerte por decir que un transgénero no es mujer

noviembre 24, 2018 - 6:53 pm

La ex Miss Universo, Lupita Jones, denunció que está siendo amenazada de muerte por haber dicho que un transgénero no es mujer, esto debido a que no está de acuerdo con que Miss España participe en el certamen.

“De pronto esas posturas tan extremistas caen en terrorismo, ¿sabes? Porque recibí amenazas de muerte, recibí insultos y ofensas que jamás había escuchado”, dijo la presidenta de Miss Universo México en el programa Al Rojo Vivo.

“Me he topado con personas de la comunidad y he sentido esas miradas de odio espantosas”, agregó, al referirse a lo que ha vivido tras el suicidio de una transgénero, quien, antes de morir, publicó un video en redes cuestionando a Lupita.

Noticias Caracol