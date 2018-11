Kate del Castillo preocupa a sus fanáticos tras publicar esta foto

noviembre 28, 2018 - 4:58 pm

Kate del Castillo preocupó a sus fanáticos tras publicar una fotografía en sus redes sociales donde se le ve muy demacrada.

En la imagen se puede ver a la actriz con los ojos llorosos, ojeras y una sonrisa que apenas se ‘asoma’.

A pesar de que Kate no explicó la razón por la que se encuentra mal, compartió el siguiente mensaje en su publicación:

“Cansancio, frustración, tristeza? FELICIDAD! No siempre hay que publicar nuestros mejores momentos, los peores son los mejores. Quién se atreve? OBVIO no filtros, por si lea quedaba duda…😂 sólo yo. No estamos [email protected]”, escribió.

Por supuesto, sus fanáticos no perdieron la oportunidad de darle mensajes de aliento: “Animo eres una mujer extraordinaria que ha salido de grandes batallas, no estás sola aunque no seamos familia ni amigas te admiro por la grandeza que tienes cómo ser humano”, “Siempre tan transparente .. ánimo!! Las cosas siempre mejoran”, “Después de la tormenta sale el sol mi querida Kate”, fueron algunos de los comentarios que recibió.

El público de la artista está acostumbrado a verla llena de glamour y después de todas las acusaciones se hicieron en su contra por estar relacionada con El Chapo, se mostró como una mujer inquebrantable.

