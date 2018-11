Kate del Castillo no asistirá al juicio de “El Chapo”

noviembre 21, 2018 - 5:29 pm

El juicio del narcotraficante mexicano Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, alias “El Chapo” comenzó la semana pasada en una corte federal de Nueva York, y las especulaciones de que Kate del Castillo testificaría, no resultaron ciertas.

“Se ha dicho que voy a testificar… En algún momento se habló de eso, pero no. Hasta ahora no me han llamado, Gracias a Dios. No voy a testificar, nunca se me avisó”, señaló la protagonista de La Reina del Sur con respecto a los rumores que estaban rodando por todos los medios.

También dijo que no asistiría a la posesión de Manuel López Obrador, Presidente electo de México porque no ha sido invitada, sin embargo, aseguró que si fuera sido lo contrario “no quería nada político en ese sentido”.

“Estoy trabajando y no regresaré al país hasta que no esté de lleno el presidente”, dijo.

Cabe destacar que, en el año 2016 la mexicana se vio muy involucrada desde que realizó la entrevista clandestina en octubre 2015 a Seann Penn y al Chapo mientras estaba prófugo del Gobierno mexicano.

Agencias

Noticia al Día