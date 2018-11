Martínez marca doblete y Atlanta United pasa a la final de la Conferencia Este de la MLS

noviembre 11, 2018 - 9:43 pm

El delantero venezolano Josef Martínez consiguió un doblete que permitió al vencer por 3-1 al New York City en el partido de vuelta de la semifinal de la Conferencia Este de la Liga Profesional de Fútbol de Estados Unidos (MLS) que ganaron por un marcador global de 4-1.

El Atlanta United clasificó por primera vez a la final de la Conferencia Este que disputará a partir del próximo 25 de noviembre ante el ganador de la semifinal que juegan los Red Bulls de Nueva York frente al Crew de Columbus.

La superioridad del fútbol de equipo e individual del Atlanta United, que ya había ganado el partido de ida por 0-1 en el Yankee Stadium de Nueva York, quedó plasmada de nuevo en el terreno de juego del Mercedes-Benz Stadium, ante una asistencia récord de 70.526 espectadores.

Aunque el New York City, que entrena el español Domènec Torrent, trató de montar una buena defensa y buscar el contraataque para conseguir el gol que pusiese la igualdad en la eliminatoria, sólo aguantó su estrategia hasta el minuto 25 cuando Martínez, de penalti, conseguía el 1-0, que dejaba prácticamente sentenciada la eliminatoria.

El gol permitió a Atlanta jugar a placer en el centro del campo y sin ningún tipo de presión, mientras que al New York City solo le quedaba atacar en busca de los goles que le metiesen en la eliminatoria.

Nada de eso sucedió, sino todo lo contrario, fue de nuevo el equipo local quien por mediación del paraguayo Miguel Almirón conseguían el 2-0 cuando se cumplía el minuto 42, tras ejecutar de forma magistral un tiro libre.

El New York City, con todo perdido se fue en busca del gol, y esta vez sí lo logró al minuto 45 por mediación del francés Maxime Chanot, quien aprovechó un rechace de la defensa del Atlanta United a un tiro libre del español David Villa para irse ambos equipos al descanso con el parcial de 2-1 favorable al conjunto local y el global de 3-1.

El equipo de Atlanta, que dirige el argentino Gerardo “Tata” Martino, salió en la segunda parte con la consigna de asegurar el juego defensivo y marcajes cerrados sobre los hombres gol del New York City como Villa y el argentino Maximiliano Moralez.

Le resultó la estrategia al no permitir que el New York City volviese a marcar, mientras que al minuto 83, Martínez con asistencia del centrocampista argentino Eric Remedi, sentenciaba el 3-1 y cerraba su doblete, que lo convertía de nuevo en la figura del Atlanta United.

If you don’t know, now you know 😎@Eric_Remedi and @JosefMartinez17 slam the door on this one. https://t.co/Va3OCTIkCs

— Atlanta United FC (@ATLUTD) 12 de noviembre de 2018