Josef Martínez sabía que estaba recibiendo uno de los principales premios de la Major League Soccer y fue tomado por sorpresa por la persona que le entregó el premio.

Después de la mejor temporada de goleadores en la historia de la MLS, el delantero venezolano se sorprendió cuando el también venezolano y el jardinero de los Bravos de Atlanta, Ender Inciarte, se presentó este jueves en las instalaciones de entrenamiento del Atlanta United FC para entregarle la Bota de Oro.

Inciarte dijo que la temporada de 31 goles de Martínez, que rompió el récord anterior de anotaciones de la liga, brindó una muy necesaria y buena noticia para su patria.

“Me encantan las cosas que ha logrado no solo para Atlanta, sino también para Venezuela”, dijo Inciarte, quien se puso el jersey rojo y negro de United a rayas para la ceremonia y también visitó las instalaciones de entrenamiento del equipo.

“Mucha gente en Venezuela está pasando por mucho. Tener a alguien haciendo grandes cosas, como lo ha estado haciendo, es un signo de esperanza para ellos “.

El jugador de fútbol rompió el récord anterior de 27 goles en la MLS, que fue compartido por Roy Lassiter, Chris Wondolowski y Bradley Wright-Phillips, lo que llevó al United a un segundo puesto en la Conferencia Este y su segunda aparición consecutiva en los playoffs.

Martínez, de 25 años, estaba claramente satisfecho con su primera Bota de Oro, pero está más concentrado en traer otro trofeo a Atlanta.

“Todavía hay mucho que lograr esta temporada”, dijo Martínez a través de un intérprete. “Es por eso que estamos aquí: para ganar cosas. Si es como un equipo, eso es aún mejor, porque eso es lo importante “, comentó.

