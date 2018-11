José Guerra: “El Gobierno enfrenta un problema serio de financiamiento, no tiene acceso a los mercados internacionales”

noviembre 29, 2018 - 11:40 am

El diputado a la Asamblea Nacional (AN), José Guerra, estimó este miércoles que la inflación este año podría cerrar en 1.000.000% y acotó que la caída de la economía podría ser de 20%.

Asimismo, indicó en el programa “La Entrevista”, transmitido por Unión Radio, que existe “una disolución del salario, de las pensiones y jubilaciones” en el país.

“No hay remuneración de lo que ganamos en bolívares. El Gobierno enfrenta un problema serio de financiamiento, no tiene acceso a los mercados internacionales”, destacó.

Sostuvo sobre el 10 de enero, cuando inicie el nuevo periodo presidencial de Nicolás Maduro, que Venezuela “tiene el crédito cerrado, aquí no ha entrado un dólar nuevo“.

Comentó que “los mercados no le están prestando a Venezuela porque aquí no hay ley” y añadió que a partir del 10, “si esto no tiene una solución política Maduro entra en una etapa difícil, perdió la legitimidad de origen. Nadie va a socorrer financieramente a Venezuela”, salvo China o Rusia.

Aseveró que no quiere crearle falsas expectativas a la gente, por lo que apuntó que Maduro estará en el cargo “pero no legítimamente. No va a ir a juramentarse ante la AN, probablemente ante el TSJ“.

En cuanto al 5 de enero, cuando cambiaría la directiva de la AN, dijo que a Voluntad Popular le toca presidir el Parlamento. “El primer vicepresidente sería de AD y el segundo vicepresidente de Un Nuevo Tiempo“.

Sumarium