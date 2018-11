Jesús Faría: El petro jugará un papel importante, pero no será una varita mágica ni servirá para salidas milagrosas”

noviembre 23, 2018 - 8:02 pm

El exministro y constituyente Jesús Faría dijo este viernes que el petro es una iniciativa de las muchas que supone el programa integral para la recuperación económica propuesto por el presidente Nicolás Maduro, pero que tampoco representa por sí solo una solución mágica.

“El petro es uno de muchos instrumentos y está llamado a jugar un papel importante pero no es una varita mágica, no será para salidas milagrosas; pero es parte de un esquema monetario que busca estabilizar la economía del país, desacoplando nuestra moneda y operaciones monetarias del dólar, para que quede protegido de la especulación cambiaria. Esos son los avances que hemos podido lograr, no son resultados óptimos todavía, pero es una ganancia importante”, indicó.

Durante una entrevista con AVN, aseguró que en la nación no hay control de cambio, pero como en la mayoría de los países, existe supervisión por parte del Estado.

“Podemos decir que no hay control de cambio, pues actualmente hacer transferencias y operaciones cambiarias al margen del Estado no constituye un delito, no hay restricción ni una asignación discrecional, nada de eso existe. Ahora, tampoco hay absoluta libertad cambiaria, y esa absoluta libertad cambiara existe en muy pocos países.

Un modelo neoliberal como el del presidente argentino Mauricio Macri, que está pasando un maremoto, donde la moneda ha perdido más de 40% de su valor, tienen una salida masiva de recursos producto de la desconfianza, hay controles, están manejando la posibilidad de bandas de flotación, eso no es absolutamente libre, no es una flotación absolutamente libre, esos modelos donde hay libertad cambiaria absoluta existen en muy pocos países”, aseveró Jesús Faría.

Explicó que en Venezuela se interviene en el sistema cambiario para tratar de regular; y que para levantar el control cambio se produjo un debate, y fue producto del consenso.

“Hubo un debate en el seno de la Revolución y en el PSUV. Se debatieron diversos puntos de vista y se contrastaron. Eso se dio sin mayores problemas y se tomó la decisión. En realidad los medio privados se encargaron de generar mucha intriga en relación al desmontaje del control de cambio. Fueron los medios que catalogaban algunas opiniones como disidentes, de ruptura, nosotros lo veíamos como parte de un debate.

Ahora, algunos actores con importante presencia mediática, con posiciones sumamente dogmáticas, atrasadas de la época medieval hicieron ruido terrible y en lugar de discutir con argumentos se dedicaban a tirar piedras, a descalificar y descalificándose ellos mismos con opiniones tan irracionales que asumían, y eso le hacía el juego a esa opinión tratando de generar confrontaciones inexistentes tratando para descalificar un debate de altura donde las posiciones siguieron sus posturas”, explicó el ex ministro de Inversión Extranjera Jesús Faría.

Faría explicó que se llegó a este nuevo escenario luego que el Gobierno reformuló la estrategia económica con el plan de recuperación y crecimiento económico.

Amplió que se empezó por despenalizar esquemas. “Se derogó la Ley de Ilícitos Cambiarios y se desmanteló el control de cambio, cuando eso ocurre hay que diseñar y construir un sistema cambiario. Un sistema de libertades cambiarias, y eso se está haciendo, de manera progresiva incorporando a nuevos actores como casas de cambio, bancos, y a medida que transcurra el tiempo otros actores como las bolsas, por ejemplo”, dijo.

El economista subrayó que en un sistema de libertad cambiaria hay que incorporar a todos los actores, y “por supuesto el Estado, como lo está haciendo ahora, siempre normando, siempre regulando el desempeño, el desarrollo de las operaciones cambiarias, por otra parte, se ha hecho un esfuerzo por ir unificando las diferentes tasas de cambio, y aquí hay un primer obstáculo, un problema con el control de cambio hay un mercado negro afectado por la especulación, se deroga o se desmantela el control de cambio, pero siguen presiones especulativas muy fuertes muy severas, y entonces el Estado a través de un sistema de subastas con pocas divisas que ofertar tiene el enorme desafío de coadyuvar a una flotación de la tasa de cambio que sea lo más estable posible, lo más cercano posible a la realidad, que refleje lo que está ocurriendo y que no sea severamente afectada por la especulación.

Ese es un desafío, es una tarea y el esfuerzo que está haciendo el Gobierno Bolivariano para tratar de estabilizar ese espacio medular de crisis”.

