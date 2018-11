¿Invisibles? (Luis Semprún Jurado)

noviembre 16, 2018 - 11:38 am

“La gente no es pobre por como vive… es pobre por como piensa”

ALBERT LENNON

“¡Camarita, camarita…! A veces me pregunto cuan imbéciles piensan ‘los inteligentes oposetas’ que somos y a cuántos creen que pueden engañar continuamente. Porque déjeme decirle que ya es hasta cansón escuchar las mismas opiniones, acusaciones y hasta la misma cantaleta de ‘destitución’, de ‘abandono del cargo’, de ‘usurpador’, de ‘ilegal’, y de que ahora ‘sí le llegó su hora’ a Nico. Sobre todo lo que tiene que ver con poner fechas definitivas de su salida. ¿Recuerda lo que pasó luego de aquel triunfo en las parlamentarias del 2015 y la toma de posesión de la presidencia de la Asamblea Nacional (ahora en desacato)? Mucha gente aún espera que Henry cumpla lo de los ‘seis meses máximo’ o el tan cacareado revocatorio, o su declaratoria de ‘colombiano’, o tantas estupideces más que los llevaron al más rotundo fracaso. Parecía que luego de ese circunstancial triunfo todo se les estuviera volteando. ¡No pegaron una! Ahora quieren volver con la misma cantaleta porque tienen a unos cuantos monigotes en el exterior que se hacen llamar ‘TSJ en el exilio’, que son prófugos de la justicia, y que unidos a otra, que junto a su maridito tenían una red de extorsión en la Fiscalía General, creen poder tomar decisiones sobre la vida política, legal y constitucional de Venezuela. ¿Cuántas veces la AN ha destituido a Nico? ¿Cuántas veces han dicho que ‘mañana se va’? Hasta su amos extranjeros ya no les creen y se han dado cuenta de que estos ineptos cipayos criollos aspiran a que otros gobiernos hagan el ‘trabajo’ que les fue encomendado a ellos, bajo la creencia de que en verdad tenían pueblo que les apoyaba. ¿Cuál pueblo, si ni siquiera entre ellos se pueden ver? En Venezuela ya todos sabemos por qué no tenemos medicinas, comida, bienes y servicios necesarios; por qué hay hiperinflación; por qué mientras unos largan el cuero trabajando para tratar de hacer de nuestra patria un país bonito, otros se chulean a los gobiernos de países de derecha haciéndoles creer una sarta de mentiras que conducen a bloqueos y sanciones contra el venezolano de a pié. Si ellos en verdad estuvieren interesados en el bienestar de nuestra nación, no tendrían a sus familias en el extranjero y no le pedirían a los pendejos que les siguen, que arriesguen sus vidas en una lucha entre hermanos para después entregarles a ellos el poder (en caso que ganaran). Mientras, ellos seguirían viendo los toros desde la barrera, como buenos cobardes. Piensen la vida, y la viajadera, que se están dando en el extranjero a costillas de los pendejos a quienes les ofrecieron los recursos naturales nuestros a precio de gallina flaca. Pero más triste es ver como el periodismo en el mundo está secuestrado por los ‘Heraldos Negros’, como los llamara César Vallejos, por los dueños de los medios y por los que conocemos como ‘palangristas’, que como dijera el polaco Kapuscinski, desde que se dieron cuenta del valor de la noticia, la verdad dejó de importarles. ¿Como se explica que en lo que va de año hayan asesinado en Colombia mas de una treintena de líderes sociales y nadie diga o haga algo. ¿Dónde están la OEA y la ONU? ¿Dónde se escondió Almugre? ¿Qué hay de los periodistas asesinados en Méjico este año? Aclárenme ¿por qué los perritos muevecolita del cartel de Lima no hablan de los problemas de sus países, que vaya que los tienen, sino su tema central es la ‘crisis humanitaria’ en Venezuela? Como dijo Galeano: el mundo al revés”.

Ahora resulta que si nuestro gobierno vende nuestro oro es un acto ilegal y corrupto por lo que se nos deben aplicar sanciones y más bloqueos. Lo mismo para el coltán, el torium, el gas y hasta el mismísimo petróleo. Ah, pero si se lo damos barato al imperio podemos negociar como nos dé la gana. Además, algunos “expertos” norteamericanos alegan que el “Petro” no es una “criptomoneda”, por lo que también el gobierno de EEUU “prohibió” cualquier negociación con él. Pero a su pesar, y para beneficio de los venezolanos, el valor del Petro es de 3.600 bolívares soberanos, y está anclado al valor de un barril de petróleo (que en la actualidad oscila entre 60 y 70 dólares); es decir que si tomamos su valor en bolívares soberanos (3.600) y lo dividimos entre el valor en dólares del barril de petróleo (tomemos el más bajo actual, 60) nos da como resultado que UN (1) dólar vale SESENTA bolívares soberanos.

Casi nadie habla de esto, pero hace pocos días el Presidente Maduro dijo que los que ahorraran en Petros podían cambiarlos libremente, en las divisas que quisieran, en el mercado de las criptomonedas, o pagar la adquisición de bienes en muchos países que ya los están aceptando. O sea que, ¿quién va a pagar BsS 260 por algo que sólo le cuesta 60, que además no tiene cobro de comisiones bancarias, que es legal y que se lleva a cabo en cuestión de minutos, sin importar con quién ni en qué lugar del mundo se encuentre? Claro que a los banqueros no les gusta la idea que sus negocios de intermediación y comisiones se termine, por lo que han sido los primeros que desde hace tiempo están metidos en el mundo de los criptoactivos. Ya Euroclear, que nos tiene bloqueados más de mil doscientos millones de dólares, que eran para pagar deudas y que ni siquiera nos los quieren devolver, no se ganará ni un centavo más en las negociaciones financieras del país.

Anacleto, usted amigo lector y yo, somos invisibles; no existimos sino en el mundo de Gasparín. Se dice que Venezuela es un país fantasma porque todos ya nos fuimos o estamos a punto de morir por la hambruna reinante. Así mismo se dice que el pueblo venezolano quiere que se le dé una oportunidad de gobernar a la hoy “oposición”. Hablan en nombre nuestro sin que los hayamos autorizados. Y yo me pregunto: ¿De dónde sacarán esas opiniones si todas las encuestas, nacionales y extranjeras, nos muestran a un gran y noble pueblo respaldando a su gobierno en la busca de soluciones permanentes para salir de esta crisis, causada por las guerras, de distintas categorías y generaciones, a las que hemos sido sometidos desde que Hugo asumió la Presidencia por voluntad popular, hasta el día de hoy, en el que Nicolás ha demostrado por qué Chávez nos pidió que votáramos por él? Y es que el pueblo, desde que Hugo lo visibilizó, no quiere ser más nunca invisible como en el pasado.

Algunos gobernantes extranjeros y organizaciones de naciones muy lejanas hablan de nuestro país como si lo conocieran y alegan querer “devolvernos la democracia” que el “régimen” nos ha quitado, sólo porque un grupito minoritario de cipayos les ha llenado la cabeza de las mentiras que “ellos querían oír” para justificar su injerencismo, porque la muestra de dignidad y de valentía de nuestro pueblo “es un mal ejemplo para los pueblos oprimidos del mundo” que podrían tratar de imitarnos y librarse de la opresión en la que viven. En Colombia acaban de envenenar al testigo principal del caso Odebrecht y a su hijo (por si acaso), además de haber atropellado y dejado en coma a la fiscal que llevaba el caso. Pero eso no es noticia, porque no es en Venezuela. Nada de lo que ocurre en el mundo, ni siquiera el asesinato del periodista en Arabia Saudita, es importante si no ocurre en Venezuela. En Bogotá los estudiantes marchan hacia las zonas donde viven la rancia aristocracia, quién sabe con qué intenciones, y los medios lo callan. ¿Será que ellos también son invisibles?

Nos escuchamos por:

El Ojo de la Ciudad, Mararitmo 900 AM, de lunes a viernes, de 11:00 am a 12:00 m