Intervienen Cicpc en Barinas por “mala praxis policial”

En este momento se va a intervenir la Delegación Estadal Barinas. Por mala praxis policial, todo aquel que se encuentre involucrado en este caso, quedará a la orden del Ministerio Público. Cero tolerancia ante quienes se proponen destruir el funcionamiento de la Policía Científica. Seguiremos informando. #VENEZUELA #Instagram #Paz #Seguridad #Policia #CICPC #Criminalistica #EficienciaOnada #DouglasRico