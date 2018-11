Incómodas (y vergonzosas) verdades detrás de célebres escenas de sexo del cine y la TV

noviembre 11, 2018 - 5:07 pm

Filmar escenas de sexo a menudo puede ser incómodo para sus protagonistas y rara vez es tan sexy como se ve en la pantalla. Para empezar, hay cámaras y una gran cantidad de personas de producción que observan el momento, lo que impide que sea una situación relajada. No obstante, en muchas ocasiones, los actores logran cierta privacidad.

Más que dejarse llevar, están bajo las órdenes de los directores que les marcan una coreografía en la que cada movimiento está medido al milímetro. En estas escenas no hay lugar para la improvisación. Pero pese a estar todo bajo una supervisión, pueden suceder cosas inesperadas.

Algunas estrellas han revelado sus momentos más incómodos en este tipo de situaciones. Estas son algunas anécdotas e historias detrás de estas escenas, incómodas algunas y otras no tanto.

Emilia Clarke y Jason Momoa en “Game of Thrones”

La escena de sexo entre Daenerys Targaryen y Khal Drogo en Game of Thrones no era nada sutil. Sin embargo, según Emilia Clarke, Jason Momoa relajó el ambiente tenso detrás de cámara cuando apareció con un calcetín rosa que cubría sus partes íntimas.

En vez de entrar en situación para la escena, Clarke sufrió un ataque de risa.

Henry Cavill en “The Tudors”

El drama histórico Los Tudor se hizo popular por sus explícitas escenas de sexo. Pero filmarlas no era tan ardiente como uno podría imaginar. Henry Cavill, a quien todos conocemos ahora como Superman, vivió un momento difícil en el set.

En una entrevista con la revista Men’s Health, Cavill contó que una escena de sexo se excitó con su compañera y tuvo una erección. “Estaba encima de mí, tenía unos pechos espectaculares y no había puesto mis cosas en una posición correcta y se puso un poco difícil”. Y añadió: “Tuve que disculparme después. No es aceptable”.

Jennifer Lawrence en “Passengers”

Pese a su extensa carrera en el cine, Jennifer Lawrence filmó su primera escena de sexo con Chris Pratt en el filme Passengers en 2016. Para la actriz no fue nada fácil simular que mantenía relaciones sexuales con Pratt, un hombre casado en ese entonces.

“Me emborraché. Pero luego eso me llevó a una mayor ansiedad cuando llegué a casa, porque pensaba: ‘¿Qué he hecho? No lo sé’. Era la primera vez que besaba a un hombre casado, y la culpa es el peor sentimiento en tu estómago”, confesó a The Hollywood Reporter.

Anne Hathaway en “El amor y otras drogas”

Anne Hathaway y Jake Gyllenhaal compartieron una buena cantidad de escenas de sexo en Love & Other Drugs (El amor y otras drogas), un comedia dramática dirigida por Edward Zwick, en el que Hathaway interpreta a una joven que tiene mal de Parkinson.

Al parecer, la actriz se adelantó un poco a la hora de meterse en el personaje y vivió un embarazoso momento en la locación: “Tenía que quitarme el abrigo y estar desnuda. Pensé que estábamos filmando, pero resultó que solo estábamos ensayando”, reveló Hathaway. “Estuve innecesariamente desnuda frente a mucha gente”.

Robert Pattinson en “Maps of The Stars”

Para Robert Pattinson las cosas se pusieron bastantes incómodas mientras filmaba una tórrida escena íntima en una limousine con la experimentada Julianne Moore.

“¡Estaba intentando literalmente atrapar gotas de sudor para evitar que le golpearan la espalda! Después ella dijo: ‘¿Estás teniendo un ataque de pánico?’ Fue tan vergonzoso”, recordó el protagonista de la saga Crepúsculo a la revista Heat.

Margot Robbie en “El Lobo de Wall Street”

Margot Robbie se ha convertido en una de las actrices más cotizadas de Hollywood. Desde su actuación en El lobo de Wall Street en 2013 bajo las órdenes de Scorsese, la actriz saltó a la fama y hasta fue nominada a los Oscar. Precisamente en esa película, Robbie hizo un desnudo total que dejó a todo el mundo boquiabierto y varias jugadas escenas de sexo con DiCaprio.

Robbie no dudó un segundo en salirse del papel para pedirle a su compañero que se corriera de lugar, porque estaba situado en la luz que le correspondía a ella y luego lo empujó con el codo.

Imagina la desorientación de DiCaprio en tal momento: “Estaba tan atónito porque yo lo acababa de mover físicamente de mi camino, que él estaba como ‘¿en serio hiciste eso?'”.

Amanda Seyfried y Julianne Moore en “Chloe”

Una escena muy larga, muy incómoda, lo pasaron mal y sólo lo soportaron gracias al sentido del humor… “Es algo raro incluso cuando estás con alguien por primera vez en la vida real”. Así describió Seyfried el sexo lésbico entre ella y la coprotagonista en el filme.

Kate Winslet en “Revolutionary Road”

En Revolutionary Road, la adaptación de la novela de Richard Yates, reunió, por primera vez tras Titanic a Kate Winslet y DiCaprio. El “problema” es que el director era Sam Mendes, entonces casado con Winslet. Y a ella le resultó tremendamente extraño rodar escenas de amor con DiCaprio en presencia de su ahora ex marido.

Ryan Reynolds se quedó en blanco por culpa de Olivia Wilde

La comedia The Change-Up (Si fueras yo) no fue tan divertida para Ryan Reynolds como para nosotros, al menos durante una escena que filmó con Olivia Wilde, en la lo único que hizo fue olvidarse por completo la letra. “En la escena, ella está sentada ahí, se saca la camisa, el sostén y tenía de esos adhesivos (para cubrir los pezones), pero ella había dibujado esas sonrisas adorables encima. Y se me olvidaron todas mis líneas”.

Jamie Dornan en “Cincuenta sombras de Grey”

En una entrevista, Jamie Dornan reveló que para algunas escenas de sexo, usaba una pequeña bolsita para sus partes íntimas, y así evitar rozar a su compañera, Dakota Johnson. Pero cuando eligió el accesorio, se dio cuenta de que decía “prisionero #3”, lo que significa que ya había sido usado por un extra…

El trasero de Dave Franco le jugó una mala pasada

La película Neighbors significó uno de los momentos más incómodos para Dave Franco, que el día en que tenía que rodar una escena en la que se mostraba al desnudo descubrió que tenía un enorme grano en su trasero, y tuvo que rogarle a uno de los maquilladores que lo ocultara. No obstante, Franco se lo tomó con humor al relatar el pequeño contratiempo. “Tuve que ir al maquillador que también conocí esa semana y decirle: ‘¿Podemos ir a la otra habitación y poner maquillaje literalmente en mi trasero?'” .

Infobae