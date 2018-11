¡Imponente! La zuliana Valeria Fernández demostró por qué regresa a “Rojo”

View this post on Instagram

¡AAAAAAAAHHHHHH!😁 Me encanto mi presentación 😊 Estoy tan feliz 😁, es una de mis canciones desde que la escuche en la voz de @izanllunas después de que vi la serie de @lmxlm ☺ @luismiguellaserie Desde que la escuche siempre quise cantarla , pero encontre que era un gran reto para mi , y fue dificil , pero no imposible 😁 Y ahora orgullosa mis presentaciones de esta semana , puedo decir felizmente…¡ESTOY DE VUELTA A LA SEGUNDA TEMPORADA!🤗 Quiero darle gracias a todos mis compañeros por ha ver votado por mi 💕 , los quiero mucho mucho mucho 😁 , Gracias a todas las personas que participaron en las presentaciones de esta semana tanto como a @luisbatatillo27 y a @lorenzocarrascoubi , gracias por su empeño y su gran simpatía Gracias @luisbatatillo27 un gran guitarrista, me encanto convivir contigo y que me acompañaras en una canción tan dificil como esta😁 , no será la ultima vez que te contactaré ☺ Gracias por todo💕 Gracias a todas las personas que me apoyaron desde el comienzo de Repechaje , los quiero mucho mucho mucho , gracias por su gran cariño 😊🤗 Gracias a @rojo_tvn por la segunda oportunidad , prometo no defraudarles 🤗 Gracias a mi país Venezuela que siempre estuvo apoyandome desde el comienzo de este gran sueño , siempre te llevo dentro de mi y me acompañas a donde vaya🇻🇪🤗 Estoy plenamente agradecida de que todo haya salido bien 😁 Y bueno…Nos vemos después, volverán a verme 😉 Espero que les haya gustado esta canción 😙 #cantante #rojo #lamalagueña #luismiguel #insta #venezolana #cantantevenezolana