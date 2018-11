Hoy se recuerdan los nacimientos de María Antonieta de Austria, Eustoquio Gómez, Burt Lancaster y Daniel Boone

noviembre 2, 2018 - 5:47 am

María Antonia Josefa Juana de Habsburgo-Lorena, más conocida bajo el nombre de María Antonieta de Austria (nació en Viena el 2 de noviembre de 1755 y murió en París el 16 de octubre de 1793), fue una archiduquesa de Austria y reina consorte de Francia y de Navarra. Décimo quinta y penúltima hija de Francisco I del Sacro Imperio Romano Germánico y de la emperatriz María Teresa I de Austria, se casó en 1770, a los catorce años con el entonces delfín y futuro Luis XVI de Francia, en un intento por estrechar los lazos entre dos enemigos históricos.

Detestada por la corte francesa, donde la llamaban «L’autre-chienne» (una paranomasia en francés de las palabras «autrichienne», que significa «austriaca» y «autre chienne» que significa «otra perra»), María Antonieta también se ganó gradualmente la antipatía del pueblo, que la acusaba de manirrota y promiscua y de influir a su marido en pro de los intereses austriacos. No en vano se ganó los apelativos de «Madame Déficit» y «loba austriaca».

Tras la fuga de Varennes, Luis XVI fue depuesto, la monarquía abolida el 21 de septiembre de 1792 y la familia real encarcelada en la torre del Temple. Nueve meses después de la ejecución de su marido, María Antonieta fue juzgada, condenada por traición y guillotinada el 16 de octubre de 1793.

Tras su muerte, María Antonieta se convirtió en parte de la cultura popular y en una figura histórica importante. Algunos académicos y estudiosos piensan que su comportamiento considerado como frívolo y superficial ayudó a aumentar la agitación durante el inicio de la Revolución francesa, sin embargo, otros historiadores alegan que ha sido injustamente retratada y que las opiniones hacia ella deberían ser más benévolas.

Eustoquio Gómez

Fue un político y militar venezolano nacido el 2 de noviembre de 1868 en la hacienda de la familia Gómez (La Mulera) en el estado Táchira. Murió en Caracas, 21 de diciembre de 1935)

Se formó bajo un sistema de agricultura y trabajo del campo entre las montañas de Rubio y San Antonio del Táchira.

Fue uno de los elementos más represivos de la dictadura gomecista.

El inicio de su figuración política se produce a partir de la Revolución Liberal Restauradora de Cipriano Castro. Posteriormente, entre 1901 y 1902, combate en el Táchira contra las invasiones a territorio venezolano, efectuadas por Carlos Rangel Garbiras (julio de 1901) y Emilio Fernández (febrero de 1902). En 1903 en el marco de la Revolución Libertadora acaudillada por el banquero Manuel Antonio Matos, acompañó a su primo Juan Vicente en la campaña hacia oriente, participando además al mando de una división, en la batalla de Ciudad Bolívar (21-22.7.1903). Luego fue comandante militar de Maracay (enero de 1904), comandante de armas del estado Miranda (octubre de 1904) y ocupó el mismo cargo en el estado Falcón (enero de 1905), donde ultimó de un balazo al gobernador del Distrito Federal, Luis Matas Illas, durante un altercado en un botiquín de Puente Hierro (27.1.1907); crimen por el que fue condenado a 15 años de presidio en La Rotunda. En diciembre de 1908, tras asumir Juan Vicente Gómez el poder, es liberado de prisión y recibe el cargo de jefe del castillo de San Carlos, utilizando por este tiempo el nombre de «Evaristo Prato». Sin embargo, al poco tiempo sus abusos en el trato dado a los prisioneros del castillo provocan un levantamiento general que lo obliga a refugiarse en Maracaibo (1909).

Designado comandante de armas del estado Táchira (1909-1914), pasa a ser presidente de dicho estado entre 1914 y 1925, y aunque durante su mandato desarrolló una política de obras públicas (construcción del hospital Vargas y del acueducto de San Cristóbal, apertura de la carretera hacia los llanos, etc.), ejerció una feroz represión que causó la emigración a Colombia de más de 20.000 personas; pero que también produjo su remoción del cargo. Después de una breve estadía en Curazao, regresa a Caracas, donde fija su residencia (1925-1929) y permanece retirado de toda actividad política. A raíz del alzamiento del general José Rafael Gabaldón (abril de 1929) es nombrado presidente del estado Lara, cargo que ocupa hasta diciembre de 1935. Tras la muerte de Juan Vicente Gómez (17.12.1935), aspira a la presidencia de la República, pero la designación en ese cargo de Eleazar López Contreras frustra sus deseos de poder. Finalmente, a punto de ser arrestado por el gobernador del Distrito Federal, general Félix Galavís, y en una situación no del todo clara, Eustoquio Gómez cayó mortalmente herido por un disparo, el 21 de diciembre, pocos días después de la muerte de su primo, durante un forcejeo ocurrido en el propio Palacio de la Gobernación.

Burt Lancaster

Nació en Nueva York el 2 de noviembre de 1913 y murió en Los Ángeles el 20 de octubre de 1994) fue un actor estadounidense, perteneciente al cine clásico de ese país. De fuerte atracción y energía, su figura fue sinónimo del hombre galán y rudo. Ganador de un premio Óscar y nominado en otras tres ocasiones, su prestigio interpretativo se acrecentó a partir de su colaboración en el cine europeo, especialmente de sus colaboraciones con Luchino Visconti.

En una época más avanzada de su carrera, Lancaster abandonó las películas de acción al hacerse más madura su apariencia y se concentró en interpretar papeles de personajes distinguidos, lo cual aumentó aún más su prestigio. Fue un competidor actoral de Kirk Douglas y Marlon Brando.

En 1979, sufrió su primer ataque cardíaco mientras rodaba las primeras escenas de La leyenda de Bill Doolin. A pesar de esto, siguió trabajando durante toda la década de los 80 tanto en el cine como en la televisión.

En noviembre de 1990, poco después de acabar el rodaje de su última película, sufre un infarto masivo que le deja incapacitado. A partir de ese momento, se aísla socialmente incluso de sus amistades no dejando que lo visiten y sólo permitiendo el contacto telefónico. Una actriz y amiga que deseaba verlo fue rechazada por Lancaster al teléfono con el siguiente mensaje: -“Deseo que me recuerdes como tú me conociste y no que veas en lo que me he convertido”-

Fue una persona muy celosa de su intimidad. Estuvo casado en tres ocasiones. Su primer matrimonio fue con June Ernst, de 1935 a 1946. Su segundo matrimonio (1946-1969) fue con Norma Anderson, una antigua acróbata como él, quien le dio cuatro hijos y adoptaron otro. Lancaster tuvo fama de mujeriego lo que desencadenó el divorcio de Anderson en 1969. Se casó con su tercera esposa, Susan Martin, en 1990 ya en el ocaso de su vida; ella lo acompañaría hasta su muerte. A finales de ese mismo año de 1990 sufrió un ataque de apoplejía que lo dejó mudo y tuvo que someterse a una operación a corazón abierto; luego, un segundo ataque cerebral le obligó a usar una silla de ruedas, quedando parcialmente paralítico.

A medida que se fue haciendo mayor, su corazón comenzó a fallar, lo que le impidió seguir desarrollando su actividad profesional con normalidad. Falleció en 1994, en su casa de Los Ángeles, como consecuencia de un infarto de miocardio. Sus restos se encuentran en el Cementerio Westwood Village Memorial Park de Los Ángeles, California.

Fue un defensor de minorías y apoyó financieramente la creación de grupos liberales, lo que hizo crecer el rumor de su posible militancia comunista cuando se opuso almacartismo. Más adelante en su vida fue un opositor a la guerra de Vietnam. Siendo un defensor de los derechos de los homosexuales, se incorporó a la lucha contra el sida en 1985, cuando su amigo Rock Hudson contrajo la enfermedad.

Daniel Boone

Fue un explorador y pionero estadounidense nacido el 2 de noviembre de 1734, en Reading, perteneciente al condado de Berks (Pensilvania). Abrió el camino conocido como Wilderness Road y fundó Boonesborough, en Kentucky (también conocido como Boonesboro), uno de los primeros asentamientos de habla inglesa en la región.

Arquetipo de hombre de frontera y de aventurero intrépido, que abre rutas, pero rehuye la civilización, inspiró la figura del cazador de pieles en innumerables novelas y películas, y entró por méritos propios en el panteón de los mitos de Estados Unidos.

En calidad de mito literario, ha sido el protagonista de varias obras, entre las cuales destaca la escrita por Fenimore Cooper, El último mohicano, en la que era nombrado con varios apodos: Ojo de Halcón, Carabina Larga y otros más, todos ellos en alusión a su gran pericia como cazador y explorador. Su fama trascendió las fronteras de su propio país, hasta el punto de que el gran escritor romántico inglés Lord Byron hizo siete semblanzas sobre él en su obra más famosa, Don Juan.

Boone murió el 26 de septiembre de 1820, cerca de Saint Louis (actual Missouri).

