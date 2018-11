Hoy es el día Internacional de la lucha contra trastornos alimenticios

noviembre 30, 2018 - 6:15 am

Los trastornos de alimentación han existido siempre y hay descripciones de ellos en muchos relatos de la historia. El origen del síndrome en estos trastornos del comportamiento alimentario está relacionado con la biografía personal, el contexto familiar, los acontecimientos vitales y las presiones socioculturales. Los trastornos alimenticios son enfermedades que tienen mucho que ver con la imagen y percepción de uno mismo. Las más conocidas son la anorexia y bulimia, pero en la actualidad se han encontrado muchas más enfermedades derivadas de estas, registro AIM.

La bulimia y la anorexia son trastornos cuya base se encuentra en alteraciones psicológicas que puede llegar a tener graves repercusiones biológicas y fisiológicas.

Desde la ausencia de menstruación, caída del pelo, sequedad en la piel, alteraciones gastrointestinales o complicaciones endocrinológicas, hasta serios problemas cardiovasculares y renales.

En la actualidad muchos medios de comunicación y la cultura hace que nosotros obedezcamos un mensaje, el de estar delgados/as, la imagen como sinónimo de éxito, auto control y eso lleva a que muchos lleven a cabo dietas, que si no se controlan sin un profesional al lado lleven a un trastorno en la alimentación.

La anorexia y la bulimia son patologías psiquiátricamente muy graves que pueden llevar hasta la muerte. La anorexia es el producto de la no ingesta de alimentos por el miedo a engordar a pesar de que el peso este por debajo de los índices normales.

Los Trastornos de la Conducta Alimentaria (TCA) son alteraciones del comportamiento en relación con los alimentos en lo que respecta a su elección, ingestión, eliminación y sus conexiones con el peso y el cuerpo.

En cualquiera de estos aspectos se manifiestan cambios que pueden condicionar gravemente la vida personal, familiar y social de quienes se rigen por la idea de ser delgados.

Anorexia Nerviosa:

Se caracteriza por un intenso miedo a aumentar de peso y evitación por mantener un peso corporal saludable. Disminución del peso sin causa aparente y cambio en las conductas alimentarias de quien lo padece. Disminución del consumo diario de alimentos con un gran deterioro de la salud a nivel interno que se caracteriza en la mujer con amenorreas. Con una imagen y valoración propia distorsionadas.

Bulimia Nerviosa:

La Bulimia Nerviosa consiste en atracones de comida seguidos de conductas compensatorias, ya sean eliminatorias, o purgativas. En esta enfermedad se une el miedo a engordar con la sensación de pérdida de control en la ingesta. La obsesión por la imagen provoca cambios de humor, depresión, desmotivación y baja autoestima.

Algunos signos a observar:

• Atracones de comida. Ingesta de una mayor cantidad de alimentos de lo correcto. • Sensación de pérdida de control con la ingesta.

• Conductas compensatorias inadecuadas.

• Conductas eliminatorias.

• Conductas purgativas: ayunos, excesiva actividad física. Miedo intenso a engordar.

• Variación del estado de ánimo.

• Depresión, irritabilidad, inestabilidad.

• Disconformidad con el cuerpo.

Desórdenes alimentarios:

Trastorno por atracón:

Estos trastornos se manifiestan con la presencia de continuos episodios de comer en los que se ingiere una gran cantidad de alimentos asociada a la sensación de pérdida de control. No presentan conductas compensatorias eficaces. Habitualmente conduce al sobrepeso u obesidad.

Los efectos de los atracones:

• Gratificación inmediata (reducción de la inquietud y sensación de euforia)

• Malestares físicos (dolores abdominales, somnolencia, sensación de pesadez, etc.)

• Sentimiento de culpa ante la pérdida de control.

• Descenso de la autoestima. Estado de ánimo deprimido.

• Profundo malestar al recordar el atracón

• Probable la aparición de nuevos atracones para conseguir reducir –sólo momentáneamente- el malestar.

• Autodiscriminación social.

Hay dos aspectos que diferencian la sobreingesta compulsiva del mero comer mucho: la gran cantidad de alimentos ingeridos y, especialmente, la sensación de pérdida de control. Estas circunstancias pueden dar lugar a grandes fluctuaciones en el peso y a una obesidad reactiva, sobre todo en personas con una predisposición a la obesidad. No es infrecuente que estas personas hayan hecho repetidos intentos de hacer dieta para perder peso.

Algunas de las más importantes complicaciones de quienes padecen este trastorno, están precisamente ligadas al aumento de peso y el aislamiento, y la influencia que éstos tienen sobre la autoestima, las relaciones interpersonales, la seguridad o confianza en si mismo, y el impacto en áreas diversas como el trabajo, los estudios, etc.

Ortorexia

Trastorno alimentario con característica selectiva. Se incorporan alimentos “sanos” hasta llegar a ser únicamente orgánicos aquellos alimentos que se ingieran.

Por ser estos alimentos de un elevado costo y no estar presentes en la mesa familiar. Este trastorno comienza como un inocente intento por mejorar la calidad de la alimentación pero con el tiempo comienzan las obsesiones sobre que se debe comer y que esta prohibido.

Este tipo de hábitos se acompaña de rituales como por ejemplo no comer con cubiertos metálicos, etc.. Y es la puerta de un trastorno de tipo anoréxico.

Comedor selectivo

Son personas que sin orientación profesional clasifican los alimentos en “buenos” los que no engordan y “malos” los que engordan o en base a su contenido calórico. Este tipo de conductas puede llevar a deficiencias nutricionales y son las puertas de entrada a trastornos de tipo anoréxico.

Vigorexia

Alteración de la conducta alimentaria en la cual se busca en la selectividad alimentaria conseguir un físico musculoso, atlético que guste en el caso del hombre a las mujeres, para lo cual llegan a modificar de tal manera su alimentación que puede ser la antesala de un trastorno alimentario.

Esta patología es también denominada el complejo de adonis y estos pacientes suelen utilizar anabólicos u otros componentes sin indicación médica.

Obesidad en niños y adultos

Es el aumento de peso y del IMC expresado en el aumento del tejido adiposo en diferentes grados. Sobrepeso, Obesidad grado I, II Obesidad Mórbida.

Agencias