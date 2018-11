Hiram Gaviria: no es posible un diálogo en términos tradicionales pero es necesario

noviembre 15, 2018 - 4:44 pm

El presidente del Partido Unión y Entendimiento (Puente), Hiram Gaviria expresó que Venezuela necesita un acuerdo nacional, “la salida a esta pavorosa crisis no puede ser otra que la de una negociación que conduzca a un Gobierno de transición y a elecciones libres y transparentes”.

“Puente hace un llamado para que antes del 10 de enero se abran las compuertas para una solución política, negociada, y en tal sentido apoyamos la iniciativa de la Unión Europea (UE) expresada por la alta representante Federica Mogherini el pasado 15 de octubre, de crear un grupo de contacto que pueda empezar a visualizar la posibilidad de una solución negociada”.

Asimismo aseguró que “en el pasado hemos visto que el Gobierno ha llamado a diálogo, a negociación solo como una medida para ganar tiempo y dividir a la oposición”.

Gaviria indicó que en Venezuela no es posible un diálogo o una negociación en los términos tradicionales, “pero eso no significa que no sea necesario y urgente una negociación política”. Agregó que para creer en ello, “Puente hace un llamado al presidente de la República, cuyo mandato de legitimidad termina el 10 de enero, para que de muestras de querer una salida pacífica y negociada”.

El presidente de Puente señaló que entre las muestras que el Gobierno debe hacer está el reconocimiento de la Asamblea Nacional (AN) y de sus funciones, la reincorporación en la AN de los diputados del PSUV y de otros partidos del Polo Patriótico que no han estado asistiendo.

Así como el nombramiento de un Consejo Nacional Electoral (CNE) “independiente, equilibrado, que convoque a elecciones de religitimación de los poderes públicos”.

Por otra parte aseguró que el Gobierno debe permitir la ayuda humanitaria y que la oposición también tiene que dar muestras de querer una salida negociada y presentarse unida.

