Hermana de niña violada por Iván es hija de un cura que está en México

noviembre 29, 2018 - 4:27 pm

La historia pica y se extiende. Luego de la detención del sacerdote pedófilo Iván Merino, tras ser encontrado “in fraganti” con una menor de 12 años, quien le practicaba sexo oral en su vehículo, el caso se convirtió en una caja de sorpresas.

Tras una llamada anónima, Noticia al Día recolectó otras incidencias que involucran a toda la familia de la niña. El encuentro cercano con la iglesia y con los hombres de sotana inició en el país de México, cuando la madre de las pequeñas se enamora del cura de una de las iglesias del colorido país.

“El padre abandonó el seminario y se vino a vivir con ella (con la mamá de la menor abusada) a Venezuela, de ese amor nació la primera niña”, pero por circunstancias desconocidas el clérigo se separó de la mujer y regresó a su país natal. Al poco tiempo la madre conoció a quien se convertiría en el progenitor de su hija menor.

Devotas de la iglesia católica, la mujer y sus dos hijas, visitaban constantemente el templo de María Inmaculada de la urbanización La California de Maracaibo. Allí la mayor conoció a uno de los monaguillos y nació una amistad entre ellos. “El muchacho la iba a buscar frecuentemente a su casa para ir a misa, estaban todo el tiempo juntos. La historia se repite porque el joven estaba hasta la noche en esa casa. Eran muy unidos”, contó el anónimo.

Recordó que el Miércoles Santo del año 2016 explotó el primer incidente sexual que involucraba a la hermana mayor de la chica abusada, que para el momento tenía 12 años. “La mamá comenzó a gritarle al muchacho frente a la iglesia. Decía que iba a denunciarlo por lo que le había hecho a su hija. El padre Iván estaba presente, tenía poco tiempo de haber llegado”, dijo la fuente.

Se conoció que la niña se habría enamorado de su amigo, quien al parecer la rechazó, acto que enfureció a la menor e inventó que el joven había abusado sexualmente de ella. “El caso del joven no está cerrado del todo. Está en proceso penal”.

Y así llega el padre Iván…

El testigo contó a NAD que el padre Iván llegó a la parroquia el 22 de noviembre del 2015, tras la salida del antiguo sacerdote, quien regresó a Brasil, su país natal.

“El padre Iván era como Mr. Bean, un niño en cuerpo de hombre. No se preocupaba por nada”, comentó y, asimismo recordó: “Nunca tuvimos quejas de él como sacerdote, pero un día en misa confesó que su debilidad eran los niños porque él formó niños en España”.

Con el paso del tiempo, la unión del sacerdote con la niña de 12 años abusaba, se hizo más fuerte. “La niña casi siempre estaba con él y cuando no, lo buscaba. Constantemente mantenía el teléfono del padre y se tomaba fotos con él y con sus amiguitos. Lo que siempre me pregunté fue por qué él era así con ella y no con los demás”. Aseguró que ambos tenían plena libertad dentro del santuario y que las relaciones con la madre de la pequeña “eso era más que una buena amistad”, afirmó.

Finalmente, confesó que un 24 de julio del 2017 “todos los de la iglesia nos reunimos en una piscina y la niña llegó sola en el carro con el padre. Muchos comentaron que ya varias veces habían hablado con la pequeña para que lo evitara. Con todo esto no estoy defendiendo al padre, él tiene que pagar, pero tampoco creo que la familia sea inocente”.

Noticia al Día