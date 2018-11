¡HASTA CUÁNDO! Desde el viernes banca digital del BOD presenta fallas

noviembre 20, 2018 - 11:40 am

Usuarios del Banco Occidental de Descuento (BOD) reportaron a través de la red social Twitter, que desde el pasado viernes 16 de noviembre hasta el día de hoy, martes 20 de noviembre, la banca electrónica de la institución bancaria presenta fallas, lo cual impide realizar transferencias, consulta de movimientos, pagos, entre otras transacciones.

Hasta los momentos el BOD no se ha pronunciado ni ha explicado el por qué la banca digital lleva tantos días con errores.

A la vez, internautas califican como una burla más por parte de la entidad bancaria.

@BODoficial necesito respuesta que pasa con el BOD, no se puede entrar online, no mandan las tarjetas de crédito, no aumentan los límites, si no van a prestar servicios cierren @trafficBARINAS

— Pina (@PinadelRosso) 20 de noviembre de 2018