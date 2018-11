Gustavo Petro indicó que no le interesa el apoyo del chavismo

noviembre 15, 2018 - 3:52 pm

Petro, uno de los líderes de la oposición colombiana de izquierdas, fue cercano al fallecido presidente venezolano Hugo Chávez, aunque luego tomó distancia del movimiento bolivariano y en las pasadas elecciones presidenciales hizo críticas al actual mandatario venezolano, Nicolás Maduro.

Al responder a Cabello, Petro escribió en su cuenta de Twitter: “No me interesa el apoyo a (sic) Maduro porque no hay revolución en una rosca (camarilla) que se perpetúa solo para captar rentas petroleras. Eso no es una revolución”.

Este miércoles, en su programa de televisión “Con el Mazo Dando”, Diosdado Cabello afirmó: “Para acá vino una vez ese señor Petro a pedir apoyo para su campaña, para acá para Venezuela y ahora los chavistas le hieden”.

La última vez que hablé con Chávez fue en el año 2006 para salvar de una guerra a Colombia y Venezuela y luego fui a su funeral. No me interesa el apoyo a Maduro porque no hay revolución en una rosca que se perpetúa solo para captar rentas petroleras. Eso no es una revolución https://t.co/AhwKPS2qIx — Gustavo Petro (@petrogustavo) 15 de noviembre de 2018

EFE