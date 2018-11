Gilberto Santa Rosa envió emotivo mensaje a los venezolanos

View this post on Instagram

Gilberto Santarosa , agradece y reza por Venezuela —————————————————#venezolanosporelmundo #venezolanosenelmundo #venezolanos#venezolanosenelexterior #venezolanosenelextranjero #venezolanosdejandohuellas #venezolanosconexito #orgullovenezolano #venezolanosexitosos #vivavenezuela @resaltandoalvenezolano #losvenezolanossomosarrechos #losvenezolanossomosgrandes #resaltandoalvenezolano #Venezuela #soyvenezuela —————————————————- 🇻🇪 @resaltandoalvenezolano ————————————————-