Gianni Infantino: La seguridad de los jugadores es la prioridad en la final Boca-River

Gianni Infantino, presidente de la FIFA, desmiente que pidiese “en ningún momento” que se disputase la final de la Copa Libertadores , tras el ataque sufrido por el autobús de Boca Juniors , o que amenazase “a nadie con medidas disciplinarias” si no se llevaba a cabo el sábado en el Estadio Monumental.

Gianni Infantino dice que está triste por la violencia en el fútbol

“Me entristecen los acontecimientos de ayer que llevaron al aplazamiento de la final de la Copa Libertadores de la CONMEBOL”, dijo Gianni Infantino. “La violencia no tiene cabida en el fútbol y la seguridad y el bienestar de los jugadores, espectadores y oficiales siempre deben ser la primera prioridad”, indicó a EFE.

El presidente de la FIFA destacó que apoya “la última decisión de posponer el juego” y confía “plenamente en la CONMEBOL, tanto los clubes como las autoridades locales para tomar las decisiones correctas en el futuro”.

“Sin embargo, debido a los desafortunados rumores falsos que se están difundiendo, me gustaría aclarar que no pedí en ningún momento que se jugara el partido, ni que amenazase a nadie con medidas disciplinarias si el juego no se llevaba a cabo, simplemente porque cualquier decisión relacionada con este partido es responsabilidad exclusiva de CONMEBOL y no de FIFA” , aclara.

Gianni Infantino acudió al estadio Monumental de Buenos Aires para presenciar el partido de vuelta de la final de la Copa Libertadores que enfrentaba a River Plate contra Boca Juniors, cuando se produjeron los incidentes con el autobús del club ‘Xeneize’ que llevó al aplazamiento del duelo sin fecha fija.

