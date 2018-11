Freddie Roach regresará a la esquina de Manny Pacquiao para su combate contra Adrien Broner

noviembre 22, 2018 - 3:00 pm

El veterano entrenador Freddie Roach aceptó volver a trabajar con el filipino Manny Pacquiao de cara a su pelea con el estadounidense Adrien Broner el 19 de enero, luego de separar sus caminos tras 16 años en 2017.

“Manny se puso en contacto conmigo directamente. Nos sentamos juntos. Estaré en su rincón el 19 de enero”, afirmó Roach en un mensaje de texto enviado a Sports Illustrated.

Pacquiao y su entrenador rompieron su estrecha relación luego de la derrota del filipino en 2017 ante Jeff Horn.

“Pacman” había asegurado el lunes que Roach volvería a su rincón de cara al combate ante Broner, lo que tomó por sorpresa al entrenador, que aseguró que “nunca he hablado directamente con Manny (desde 2017)”.

“No voy a hacer ningún movimiento hasta que Manny me llame. He sido como un padre para él durante 15 años. Si no puede llamarme, no habrá acuerdo”, había dicho.

En un encuentro privado con las prensa en Los Ángeles el martes, previa a su presentación oficial de la pelea con Broner, Pacquiao explicó que esperaba tener a Roach como su supervisor, con Buboy Fernández como entrenador principal.

“No tengo ningún problema con Freddie Roach. Lo único que digo es que el otro trabajo en el entrenamiento debe ser asignado o diseñado por Buboy. Freddie puede supervisar o instruir a Buboy, eso es lo que vamos a hacer”, señaló el actual campeón del mundo regular del peso wélter por la Asociación Mundial de Boxeo (AMB).

AFP