Fedenaga: Consumo de carne está por debajo de cinco kilos por persona

noviembre 25, 2018 - 9:37 pm

La producción anual de carne se encuentra por debajo de los cinco kilos por persona, cuando el consumo mínimo debe ser de 24 kilos al año por cada individuo, según el presidente de la Federación Nacional de Ganaderos de Venezuela (Fedenaga), Armando Chacín.

“Lo que producimos hoy no llega al 40 %. Estamos por debajo de 5 kilos de consumo per cápita. Antes traíamos cortes desde Uruguay o de Argentina, pero hoy no gozamos de eso, porque el Estado venezolano no tiene cómo comprarla”, sostuvo.

Chacín denunció que la aguda escasez del producto que se registra en el país se debe a la “poca claridad que existe en cuanto al precio establecido por el presidente Nicolás Maduro”, quien ubicó el kilogramo de carne de res a Bs.S 90, es decir 9 millones de bolívares fuertes.

“No fuimos consultados para nada, en lo absoluto, al momento de establecer la Gaceta Oficial. El Estado debe tomarnos en cuenta porque últimamente no lo hace. Esa gaceta fue hecha simplemente a las carreras sin tener en cuenta la calificación de la carne ni los cortes”.

Venepress