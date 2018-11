Experto electoral afirma que abstención será notoriamente mayor el 9D

noviembre 12, 2018 - 10:26 am

El ingeniero eléctrico y consultor de procesos electorales, Félix Arroyo, destacó que la baja participación en el simulacro electoral del pasado domingo se debe a que los comicios municipales del 9 de diciembre -9D- solo se están realizando “porque la oposición no fue a votar en las otras elecciones si hubieran ido y hubieran ganado no tendríamos ninguna elección”.

En entrevista a César Miguel Rondón en el circuito Éxitos de unión Radio, considera que la opción abstencionista ha perjudicado a la oposición desde las elecciones de gobernadores. “Es una causa y efecto, yo la comparo con la teoría del caos donde un aleteo en Sudáfrica causa una pandemia en Nueva York, ese decir no votar hizo lo que pasó”.

“¿Qué hubiera ocurrido si en las elecciones de gobernadores se hubiesen ganado 18 o las 23 gobernaciones? pues sencillamente no tendríamos más elecciones, no hubiera habido elecciones sencillamente porque no las hubieran lanzado sabiendo que iban a perder”, precisó.

Arroyo considera que en las municipales del 9D la abstención se dará tanto del lado oficialista como del opositor. “La joya de la corona son las presidenciales, el gobierno solo pudo sacar 6 millones de votos, no sacaron los 8 millones que decían sacó la Asamblea Nacional Constituyente –ANC-“.

“La abstención va a ser mucho, mucho pero mucho mayor que en las presidenciales”, aseveró.

Unión Radio