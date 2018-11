Exclusiva: Chiquinquirá Delgado graba serie para Eugenio Derbez

noviembre 15, 2018 - 11:02 am

Chiquinquirá Delgado está dispuesta a regresar a la actuación por todo lo alto y una telenovela en México no es el único proyecto televisivo que ocupa a la zuliana. Y es que en las grabaciones de “Por amar sin ley”, la animadora de “Mira Quién Baila”, confirmó que se encuentra trabajando en una producción de Eugenio Derbez, declaró en entrevista para Noticia al Día.

“Tengo una hija que es actriz también y estamos haciendo un piloto para una serie las dos, en inglés se llama algo así como ¿Quién es la mamá? Todo esto de la mano de la productora de Eugenio Derbez que está en Los Ángeles. Vamos a ver cómo termina este experimento de trabajar con tu hija”, expresó la artista.

Con Eugenio Derbez, la venezolana se siente “protegida”. Le gusta la comedia y por eso aceptó el ofrecimiento del mexicano. “A él le llama mucho la atención el hecho de que a mi hija y a mí nos confundan. Siempre bromea con eso y por lo mismo, decidimos tomarlo en serio, grabar el piloto y presentarlo a las cadenas americanas”.

La exmiss Zulia, estuvo dos días en el foro 16 de Televisa San Ángel, donde se simuló un imponente tribunal norteamericano en el que grabaría la continuidad de sus escenas en la segunda temporada de “Por Amar Sin Ley”, pues las primeras tomas las hizo en Boston, con parte del elenco como Kimberly Dos Ramos, Ilithya Manzanilla y Marc Clotet, quienes la volvieron a acompañar en esta jornada por tierras mexicanas.

La producción de José Alberto, “El Güero” Castro, integró a la presentadora para reforzar la historia que se desarrolla en los juzgados y que, a partir del próximo año, se transmitirá en formato de serie por el canal Las Estrellas.

“Aquí interpreto a Cristina, una mujer que sufre acoso sexual. Representa una gran oportunidad de practicar mi inglés porque el 80% de este episodio lo he grabado en ese idioma. Lo que más me emociona, además de estar en un gran proyecto a nivel actoral, es el tema, el caso que me tocó, siento que está más vigente que nunca. De alguna forma, quiero que mi personaje pueda inspirar a algunas mujeres que quizás sienten miedo de salir a hablar o a denunciar. Quiero que se vean reflejadas y alcen su voz. Eso fue lo que me motivó a aceptar la propuesta cuando me llegó el guión”, destacó la pareja del periodista mexicano Jorge Ramos.

Chiquinquirá aseguró que ha tenido suerte en su carrera, pues sí se ha encontrado con hombres que quizás se quieran pasar un poco de la raya, pero no ha estado frente a un caso como para denunciarlo o tomar una acción como la que emprende su rol. “Aunque asumo que sí tengo gente cercana que les ha tocado toparse con este tipo de hombres. Esto pasa más de lo que uno se imagina”, dijo.

Para la artista, regresar a las telenovelas después de 15 años no la estresó, ni la puso en aprietos. “La actuación es como manejar bicicleta, nunca se olvida. Vuelves otra vez al ruedo, vuelves al set y la verdad es que me lo he disfrutado muchísimo. Cuando llegué a Estados Unidos hace ocho años, desde Venezuela, hice una serie en inglés para niños que solo se podía ver en los celulares, era digital, pero ya esto es otro nivel”.

Sobre las grabaciones que realizaron recientemente en Boston, la también modelo reveló que debió abrigarse muy bien. “Nos tocó pasar mucho frío, algunas situaciones rudas, pues no nos esperábamos esas condiciones climáticas. Lo mejor es que el material quedó increíble, el planteamiento de ‘Por amar sin ley’ me encanta porque son planos completamente diferentes, es una estética distinta a lo que estamos viendo en la telenovela tradicional”, contó Delgado desde el estudio de Televisa.

Haber llegado a México y ser recibida como reina es algo que Chiquinquirá agradece: “Poder tener un lugar en la televisión de este país es un privilegio, dicen que si los proyectos gustan aquí, entonces gustan en todos lados. Eso me tiene muy contenta”.

