Estudiantes de LUZ protestaron por precarias condiciones de la universidad

noviembre 21, 2018 - 4:17 pm

En el marco de la conmemoración del día del estudiante universitario, el movimiento estudiantil de la Universidad del Zulia (LUZ), se pronunció desde la inconclusa sede del aula magna de esa casa de estudios superiores. Los representantes de movimientos como Democracia Cristiana Universitaria (DCU), Juventud Social Universitaria, Somos LUZ y Unet 9 manifestaron que seguirán en la calle y en pie de lucha debido a las precarias condiciones en que el gobierno mantiene a las universidades del país.

José Javier Barboza, representante del movimiento estudiantil zuliano, manifestó que a 61 años de aquella gesta que culminó con el derrocamiento de Marcos Pérez Jiménez, “los estudiantes no tenemos nada que celebrar o festejar, pues entre otras cosas llevamos más de 30 años bajo engaños gubernamentales entorno a la culminación del aula magna”.

Continuó: “Es que no solo reprochamos que siga inconclusa el aula magna, sino también la decadencia en que el gobierno nacional ha sumido a nuestras universidades con los recortes presupuestarios, que han derivado en la desaparición de rutas urbanas y foráneas, la decadencia de nuestra infraestructura y las condiciones en que se encuentran los comedores”.

El representante del movimiento estudiantil zuliano detalló que “hay una serie de realidades de las que no se escapan los jóvenes venezolanos y las universidades. La situación de la electricidad pareciera que a simple vista no nos afectara, pero tenemos núcleos y facultades que desde hace algún tiempo no tienen servicio eléctrico y tampoco reciben agua potable, mientras el gobierno se hace de la vista gorda”.

Barboza indicó que las providencias estudiantiles como las becas de la Dirección de Desarrollo y Servicios Estudiantiles (Didse), “no alcanzan, ni para costear una copia tamaño carta a blanco y negro”.

Rutas Universitarias

En lo que respecta al tema de transporte, los estudiantes manifestaron que han dejado de funcionar al menos 60 unidades autobuseras, dejando en el pasado lo que en un tiempo fue distinción y ejemplo para las demás universidades. “Apenas 5 unidades están prestando el servicio y tememos que en cualquier momento hagan el tiro, por falta de lubricantes”, sentenció Barboza.

Caída en la matricula

Julio Morales representantes del movimiento Juventud Social Universitaria aseguró que “a través de la Oficina de Planificación para el Sector Universitario (Opsu), el gobierno reconduce los nuevos bachilleres a universidades bajo su control, lo cual general la caída en la matrícula de las universidades autónoma, y a su vez es la excusa perfecta para los recortes presupuestarios que asfixian a nuestras universidades”.

Nota de Prensa