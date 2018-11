Esta fue la respuesta de Luis Olavarrieta para quienes lo llaman "enchufado"

noviembre 22, 2018 - 11:37 am

Desde hace varios días un periodista se dio la tarea de tildar al venezolano Luis Olavarrieta de “enchufado por el Gobierno venezolano”. Es por esto, que Luis Olavarrieta publicó en su cuenta de Instagram una serie de videos donde se defiende de las falsas acusaciones que se realizo en su contra.

En el vídeo Luis Olavarrieta manifestó entender la “indignación” que existe entre los venezolanos, pero rechazó las acusaciones en su contra: “Jamás he robado, jamás he servido de puente en actos de corrupción, nunca he sido testaferro de nadie (…) Si así lo fuera, me hubiese ahorrado los siete pepazos que tengo en una pierna o el palazo que me dieron los colectivos en la cabeza”, dijo.

Para Olavarrieta “es preocupante” que muchas personas propaguen esa información falsa y no entiende cómo personas piensan que puede ser un “enchufado” luego de haber tenido que asistir a varias sedes de organismos de seguridad estatal para rendir declaraciones sobre las protestas del 2017. Aseguró que si tuviese conexiones con el Gobierno, no tendría su pasaporte cancelado.

“Si yo fuese enchufado no tuviera por ejemplo los seis exhortos que me envío CONATEL en los últimos meses a mi programa con nombre y apellido, es irresponsable que cuentas anónimas señalen algo sin fundamento pero más preocupa que algunos propaguen esa información”, dijo Luis Olavarrieta.

Los seguidores del periodista venezolano lo apoyaron con cada palabra que dijo en su video. Es por esto que la publicación superó en pocas horas los 5.000 comentarios.

“@olavarrietaluis mí admiración para usted”, “Omite esos comentarios malsanos tú eres grande y único”, “Creo que puedo desconfiar de muchos. Pero de ti, nah! Eres digno de admiración. Eres grande”, fueron algunos de los comentarios.

El Farandi