En la víspera del clásico final en la Copa Libertadores, repasamos a los mejores jugadores de todos los tiempos

Este sábado 24 de noviembre se jugará el segundo partido de la Final de la Copa Libertadores, una final que quizás sea la más anhelada por muchos seguidores del balompié no solo en Argentina sino también a nivel continental.

El ambiente futbolístico que se vive en el país sudamericano no tiene nada que envidiarle a los grandes clásicos europeos como Real Madrid-Barcelona o el derby entre el Milan y el Inter de Milan.

Entre sus filas se han paseado jugadores que han dejado huella en sus respectivos equipos.

Los mejores de Boca y River en la Copa Libertadores

Es por eso que en Nad repasamos a los mejores jugadores que han defendido las camisetas de los finalistas de la Copa Libertadores, en los últimos treinta años.

Martin Palermo

“El loco Palermo” vistió la camiseta de Boca Juniors en dos etapas del 97 al 2000 y del 2004 al 2011 año en que se retiró.

Se consolidó como un delantero letal por vía aérea y dentro del área, es el segundo máximo anotador en la historia de los xeneizes solo por detrás del Histórico Roberto Cherro. Entre sus momentos más dulces con la camiseta se recuerda el par de goles anotados al Real Madrid en la final de la Copa Intercontinental del año 2000, goles que a la postre consagraron a Boca en dicha competición.

Hernán Crespo

Hernán Jorge Crespo “el Valdanito” como cariñosamente se le conoce en el mundo del fútbol inicio su carrera en River Plate con apenas 18 años de edad en 1993, donde disputó tres temporadas antes de dar el salto a Europa, al Parma de Italia, no sin antes ganar y ser protagonista en la Copa Libertadores de 1996 donde los dirigidos por Ramón Díaz se impusieron al América de Cali con par de dianas de “Valdanito” dando a River su primera Copa Libertadores en diez años.

Jorge “el patrón” Bermúdez

El reconocido defensor central colombiano ahora comentarista de la cadena ESPN esta aun visible ante las pupilas xeneizes cuando cobró el último penal frente a Palmeiras, de Luis Felipe Scolari, para consagrarse campeón de la Libertadores en el 2000. Después de disputar una temporada en Europa, con el Benfica de Portugal, llegó como un completo desconocido a Boca en 1997, poco a poco se fue convirtiendo en uno de los más queridos de la entidad y la hinchada boquense. Conformando una dupla perfecta en la defensa con Walter Samuel “El Patrón” se caracterizó por su solidez y juego limpio que se manifestó en el desempeño de su equipo que en esa temporada tuvo 40 partidos invicto.

Radamel Falcao

Falcao llegó a River en 2001 debutando en primera división en 2005 donde se consolidó como un goleador desde el primer momento, anotando siete tantos en la misma cantidad de partidos cuando el equipo era dirigido por Reinaldo “Mostaza” Merlo. Tras un 2006 para el olvido marcado por una lesión de ligamentos, Falcao emerge como el ave fénix marcando 35 goles entre 2007 y 2009. En super clásicos sabe que es anotarle a Boca y con dupleta en el torneo apertura de 2007.

Carlos Tévez

El apache o el jugador de pueblo como lo llaman muchos ya que posee un carisma que no ha cambiado a lo largo de los años y de los millones que ha embolsado. El primer ciclo exitoso de Tévez concordó con el retorno de Bianchi a la dirección técnica de Boca luego del paso de Oscar Tabárez. En el 2003, los argentinos vencieron al Santos de Brasil para alzar la Copa Libertadores, se hicieron del Apertura 2003 y coronaron el año al vencer al Milan por la Copa Intercontinental. Pero sin dudas para Tevez ganar esta copa en contra de River Plate sería la cereza sobre el pastel para una exitosa carrera.

Gonzalo Higuain

Solo dos temporadas paso el “Pipita” Higuain antes de ser fichado por el Real Madrid, el futbolista argentino, nacido en Francia, fue fichado por River cuando tan solo tenía diez años y debutó en la Primera División en el 2005 y en Copa Libertadores en 2006 contra el Corinthians de Brasil teniendo una destacada actuación con su escuadra que lo llevó a ser parte del 11 ideal de América.

Oscar Córdoba

En el 2001 el arquero colombiano fue catalogado como el segundo mejor portero del mundo, solo por detrás de un tal Oliver Kahn y superando a Gianluigi Buffon, esto gracias a su espectacular desempeño en Boca Juniors que lo llevó a ganar dos Copas Libertadores y una Copa Intercontinental siendo parte de la gloriosa generación de jugadores que ganaría todos los trofeos posibles en 2000 y 2001.

Germán Burgos

El “Mono” Burgos, controversial y pintoresco arquero que vistió la casaca de River Plate por cinco temporadas en las que destacan su rivalidad con José Luis Chilavert- Los duelos mano a mano y en detener penaltis muchas veces cruciales como el que detuvo al América de Cali en 1996 para muchos un hecho que dio la confianza para que River ganara en esa oportunidad la anhelada Copa Libertadores-

Hoy se desempeña como segundo entrenador del Atlético de Madrid, dirigido por su compatriota Diego Simeone.

Rodrigo Palacio

Un jugador que dejó huella en la plantilla de Boca sin duda fue Rodrigo Palacio, la “Joya” como muchos lo llamaban por aquel 2006 se convertiría en parte de la generación de relevo y vaya que supo hacerlo al ganar la Copa Libertadores de 2007 de la mano de Miguel Ángel Russo donde formó parte de un tridente letal con Palermo y Riquelme.

Marcelo Gallardo

El “Muñeco”, actual técnico de River Plate, supo ganar la soñada Copa tanto como jugador como entrenador, su distinguida técnica lo hizo ser pieza fundamental en el club de sus amores de la cual formó parte al lado de jugadores como Francescoli, Almeyda, Crespo, Celso Ayala, Bonano, Ariel Ortega entre otros que pasaron a la historia del club bonaerense como una de las mejores generaciones.

Diego Maradona

A pesar de que nunca jugó la Copa Libertadores no podía dejarse a un lado su participación en el equipo de sus amores. Cuando el “Pelusa” llega a Boca Juniors lo hizo por amor, ya que el primer equipo en hacerle una oferta tras su salida de Argentinos Juniors fue River Plate ofreciéndole incluso igualar el salario del mejor jugador de su plantilla Ubaldo Fillol.

Boca pasaba por una crisis económica, hecho que limitaría su ofrecimiento al que más tarde se convertiría en el mejor jugador de este deporte que a la postre llegaría en calidad de préstamo. 1997 fue el año de su retiro oficialmente, ya lejos de las canchas recibió un homenaje en el estadio La Bombonera con miles de seguidores de Boca Juniors jugando un partido con varias figuras del balompié mundial donde inmortalizaría unas palabras: “El fútbol es el deporte más lindo y más sano del mundo. De eso no le quepa la menor duda a nadie. Porque se equivoque uno, no, no tiene que pagar el fútbol. Yo me equivoqué y pagué. Pero la pelota no, la pelota no se mancha”, finalizando con una de las grandes ovaciones en la historia del estadio de Boca Juniors

Enzo Francescoli

El “Príncipe” sin duda uno de los más grandes que hizo historia en River en dos etapas. En la primera el futbolista uruguayo fue muy irregular ya que jugaba de volante, esto cambio rotundamente cuando fue puesto en la delantera millonaria llegando a ser su máximo goleador con 24 tantos valiéndole así el jugador suramericano del año 1984, luego de esto Francescoli se marchó a Europa y tras varios años entre Francia e Italia regresa a River en 1994 a la edad de 33 años siendo el artífice del campeonato invicto de la escuadra millonaria. En 1996 el elegante atacante salda una deuda pendiente en la década de los 80s ya que no pudo ser parte del equipo que gano la Libertadores en 1986, obtiene la gloria llevando la batuta de ese espectacular equipo al cual solo le faltó ganar la Intercontinental a la Juventus de Turín de Zinedine Zidane, quien tras finalizar el partido homenajeo a Francescoli diciendo lo siguiente: “Cuando vi jugar a Francescoli, él era el jugador que yo quería ser, él era el jugador que veía y admiraba en el Olympique de Marseille. Mi ídolo… Enzo es como un dios declaró el francés”.

Juan Román Riquelme

No hablar de Riquelme en la historia de boca es como dejar una obra maestra en el anonimato.

El ultimo 10 como lo apodan muchos es quizás el máximo ídolo xeneixe, fue en 1996 cuando Carlos Bilardo aconsejó al entonces presidente de Boca, Mauricio Macri, hoy presidente de Argentina adquirir al entonces joven desarrollado en Argentinos Juniors. Desde un primer momento se hizo de la titularidad en el once bostero, desplegando un fútbol de elegancia pausa y visión, formo parte de la plantilla que ganó todos los trofeos posibles de la mano de Carlos Bianchi. Se consagró tres veces como campeón de la Copa Libertadores siendo artífice y protagonista en cada una de ellas. Poseedor de innumerables premios en su carrera como futbolista. Su salida de Boca Juniors quizás no fue la mejor de las despedidas ya que nunca tuvo buenas relaciones con sus gerentes. Hasta el día de hoy los aficionados bosteros añoran su juego recordándolo con nostalgia.

Ariel Ortega

El “Burrito” Ortega fue parte de la época gloriosa de River Plate en la década de los noventa, jugador desequilibrante poseedor de un gran regate y una técnica como pocos, su rapidez al momento de ejecutar el cambio de ritmo dejaba tendidos e los defensores rivales sus actuaciones lo llevaron a ser el sucesor de Maradona en la selección albiceleste. En total jugo doce temporadas en el equipo millonario divididas en tres etapas, donde se convirtió en uno de los máximos ídolos de la entidad de Nuñez.

Este sábado se jugará el partido de vuelta de la Final de la Copa Libertadores y este grupo de futbolistas serán tomados en cuenta y ellos, los que aún viven, estarán pendientes de este resultado.

