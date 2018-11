En El Caujaro cumplen un año sin agua por tuberías

noviembre 25, 2018 - 4:38 pm

Habitantes de la urbanización El Caujaro denunciaron este domingo, la víspera de cumplir un año sin servicio de agua potable por tuberías desde diciembre de 2017. Las respuestas no han sido precisas ni honestas por parte de la empresa competente. Mientras que los vecinos siguen en la espera.

El educador Francisco Sánchez comentó que en el lote B, de la urbanización El Caujaro no llega el agua desde la mencionada fecha. Sin embargó, acotó que para la primera etapa de la urbanización sí llega el agua. “Yo formo parte de la mesa técnica del agua en el consejo comunal y que participé en la gestión de conectar nuestras tuberías a la tubería madre que pasa por enfrente de nosotros para poder tener agua pero no sirvió de nada porque meses después no vino más el agua”, agregó.

Según Sánchez, en la empresa Hidrolago les informaron que se va a activar el pozo 18 que surtirá la zona, “pero se han tardado más de tres meses en activarla”. Asimismo, les informaron que la causa de la falta de agua en la zona es debido al robo de material estratégico y la falta de pozos para activar.

Alternativas

El señor Sánchez que tiene más de 18 años viviendo en la zona, detalló que se abastecen de camiones cisternas pero estos no cumplen el precio acordado por la alcaldía de San Francisco. “El plan de contingencia tampoco ha llegado aquí”, comentó y enfatizó que solo al 20% de la urbanización le llega agua por tuberías.

La señora Ida Suárez, mejor conocida por la comunidad como “Lala”, confesó que la falta de agua la hace sentir muy mal y que a sus 70 años, no es mucho lo que puede cargar de otras zonas. Para finalizar, los vecinos aseguraron en al mes, gastan un promedio de Bs S. 2.400 en pipas de agua por camión cisterna.

Fotos: José López

Noticia al Día